Coldplay演唱會｜楊永杰：整體情況理想　冀改善帶水樽入場安排

英國樂隊Coldplay昨晚（8日）在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，立法會議員楊永杰指，演唱會整體情況理想，出入場館都暢順。對於主辦方容許入場人士帶膠樽入場，卻不容許帶樽蓋，楊永杰認為主辨方應進一步改善，容許帶樽蓋入場。



英國著名樂隊Coldplay 4月8日在啟德體育園主場館舉行首場演唱會，現場氣氛熱烈，歌迷不時隨音樂歡呼。（賴卓盈攝）

楊永杰：俾得帶個樽 不如帶埋個蓋入去

楊永杰今日在港台節目《千禧年代》表示，他昨晚到啟德體育園視察演唱會的情況，認為整體上理想，即使晚上七時觀眾入場安檢時有擠塞，但主辦方隨即加開安檢通道，絕大部份人都能在開場前入場，認為各方面安排都理想，反映過去進行的演練有成果。

不過，楊永杰認為仍有數個方面可以改善。主辦方今次容許觀眾攜帶容量不超過600毫升的可重用膠樽或杯入場，不過不容帶樽蓋。楊永杰認為，主辦方相較以往，已作出改善，但認為「俾得帶個樽，不如帶埋個蓋入去」，期望主辦方可以放寬規定。

記者發現一黑一米白的小型行李箱，最終被棄在大垃圾箱旁。（賴卓盈攝)

建議寄存費可減價 免影響遊客對港觀感

楊又提到，有旅客疑未知場內有行李寄存位置，或覺得寄存費貴，選擇將行李放於場外，他認為當局可以考慮多作宣傳或減價，否則會影響遊客對對香港觀感。他又提到，演唱會原定十時結束，但最終延遲至十時半，但東鐵綫羅湖的尾班車約十時五十分開出，擔心有遊客趕不及上車，建議當局進一步優化體育園交通接駁。