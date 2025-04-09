Coldplay演唱會｜內地歌迷﹕「香港很棒!」 未開天幕是遺憾
撰文：賴卓盈
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英國著名樂隊Coldplay周二晚（8日）起於啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，首晚爆滿，約晚上10時半結束。有內地觀眾讚是「人生一大體驗」，不過由於關閉天幕，沒有欣賞到「Coldplay演唱會傳統」的煙花表演，認為是一大遺憾；亦有觀眾指關閉天幕導致有回音。
首看Coldplay演唱會內地旅客：人生清單完成了一件
內地旅客程先生第一次看Coldplay演唱會，對演唱會的燈光及音響感到滿意，稱「人生清單完成了一件。」不過他指，以往Coldplay演唱均會放煙花，是一件傳統，這次則因為場館關閉天幕而沒有煙花表演，是一個遺憾。
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歌迷冀下次可以敞開天幕：有個更完美的體驗
來自內地的楊小姐成為Coldplay粉絲多年，今天首次聽演唱會，認為氣氛相當熱鬧，其中歌曲《Yellow》的大合唱環節最令她印象深刻，讚是「人生一大體驗」。她也指主場館關閉天幕，沒有欣賞到煙花表演，是「很大的遺憾」，希望下次可以敞開天幕，「有個更完美的體驗。」
來自內地的普小姐同樣認為沒有打開天幕是遺憾，不過她認為演唱會氣氛熱鬧，亦對音響及燈光十分滿意。她表示，這是她首次來港，認為香港的演唱會自由度較大，例如可以隨時跟唱或隨音樂跳動，「香港是個很棒的城市，肯定會再來。」
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聲音設計專家：關閉天幕導致場內有回音
居港40年、從事聲音設計的蘇格蘭人Stuart Mortan指，演唱會十分完美，唯一美中不足是關閉天幕，導致場內有回音（reflection），希望下次可打開天幕。
Coldplay主音Chris Martin在演唱會期間亦提到，今次無法放煙花，有觀眾發出噓聲。
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