男網友涉與智障女性交　上床後即封鎖事主聯絡　曾稱搵唔到人搞

男網友與在交友程式認識一名女子，二人稍作交談，兩日後相約見面，之後涉嫌一同上賓館發生性行為，並曾企圖與女方肛交。男網友翌日即把女方封鎖。女方卻報警聲稱被強姦，經調查後發現女方屬智障人士，智商只餘一名10歲女孩。男網友因而被控與精神上無能力的人性交等3罪，案件今(9日)在區域法院開審。事主提及事件時稱，她曾多次說不舒服想叫停，被告卻說：「好耐無搞，兩年無拍拖，搵唔到人。」被告被捕後認覺事主智障，但沒有開口問。



被告方金明（35歲）被控兩項與精神上與⾏為能⼒的⼈非法性交，及一項企圖與精神上與⾏為能⼒的⼈作出肛交，指他於2023年1月30日，在新蒲崗衍慶⼤廈3樓⾼雅賓館，兩度與⼀與名屬精神上無⾏為 能⼒的女⼦X非法性交及企圖與她肛交。

被告方金明否認3罪，包括與精神無能力人士性交及企圖肛交。(陳蓉攝)

女事主X智商只有58分

控方開案陳詞指，女事主X在1986年出生，持有永久殘疾人士登記證，是智障人士。她患有輕度精神發育遲緩，有顯著行為障礙的病歷，並需定期覆診，臨床心理學家評估她的總智商得58分，心智年齡等同10歲，即在同齡若100位人中，她的適應行為程度屬最低程度的一位。

相約見面後即日上賓館

被告與X在2023年1月28日透過交友軟體SayHi結識，兩人並交換電話號碼，被告在1月30日約X見面。他們先在新蒲崗馬會投注站集合，之後到「洋洋小龍蝦」吃東西，期間有談及X的感情問題，之後二人一同到高雅賓館。

賓館內兩度性交亦曾嘗試肛交

二人到賓館後，X往洗澡後光著身體出來，被告則向賓館職員索取兩個避孕套，之後被告有攬及吻X，X有為被告口交，然後用不同姿勢發生性行為，被告並曾企圖與X肛交但未有成功。二人休息約30至45分鐘後再次進行性交。

被告翌日封鎖X並刪除通話記錄

至晚上9時許，被告人與X穿好衣服後一同離開賓館，並一同晚餐，被告送X到小巴站。翌日早上，被告便在whatsapp及SayHi上封鎖了X，又刪除了二人的聊天記錄。同日X感到下體疼痛，並就上述事件報警。

被告稱覺X是智障但沒當面問

被告於2月3日被警方以強姦罪拘捕，他透露在醫院負責運送病人的工作。他警誡下稱覺得X：「表面上睇落去無乜嘢，但智商上好似爭咁啲。」又指X未見面已說要「飛」他。他覺得X好煩，認為X與正常人有分別，內心覺得她是智障，但沒有當面問X。

事主叫停被告稱畀我開心晚先

庭上播放X的錄影會面，X稱他們到賓館後，被告給她看「鹹片」，她不喜歡，被告便開新聞給她看。被告有要求並有幫她脫去衣服及及內褲等。之後有性交，X稱她曾拒絕，又稱當時好亂，被告又曾想肛交，她則有稱痛及不想，被告再嘗試5至6次後都不成功，她又不斷叫他不要搞，最後被告改為再與她性交，她仍覺得不舒服想叫停，被告說：「好耐無搞，兩年無拍拖，搵唔到人。」X再稱不喜歡，被告說：「畀我開心晚先。」

翌日早上發現已遭被告封鎖

X稱其後就有職員拍門指夠鐘，二人便離開賓館並各自回家。翌日早上，她發現被告封鎖了她的whatsapp。她當日約了朋友游泳，感到下體痛楚，又覺得不開心，於是報警。X又稱當時並不想性交，但怕被告會打及拉她，所以照做，她又形容覺得被告「樣衰」。

辯方指X報警是想找被告

X在辯方盤問時透露她與前夫育有一女，前夫已離世，女兒住兒童之家。她有一位已拍拖8至9年的男友。X從SayHi結識被告時，沒有告知被告她是智障，因為覺得沒有需要，被告則有提過想與她發生性行為。X同意知與被告見面有機會發生性行為，她最終仍然赴約。X亦認到達賓館後，知道目的是性交，她同意。

辯方續指，X因遭被告封鎖，故報警稱被強姦，其真正目的是想找到被告，及想警察控告被告，X同意。

案件編號：DCCC1296/2023