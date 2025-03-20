律師陸建廷涉兩度與12歲女童性交並拍片　擬認罪　押後11.3答辯

律師涉與12歲女童兩度性交，並製作女童的裸體影片，被控非法性交、製作兒童色情物品等5罪。涉及的色情物品包括218張女童的照片和9段影片，包括1張女童的胸部照片。案件今（20日）在區域法院提訊，被告擬承認全部控罪，押後至11月3日答辯，被告繼續還押。



被告陸建廷。(資料圖片)

被控兩度與12歲女事主性交

被告陸建廷（39歲，律師），被控2項與年齡在13歲以下女童非法性交以及1項製作兒童色情物品罪，指他於2024年3月4日在青衣珀麗灣某單位與12歲女童X非法性交；同月28日再在上址與X性交。

另一罪涉製作兒童色情物品

另外，他亦被控於同28日製作兒童色情物品，即以其流動電話製作有關X的兒童⾊情物品，即X的188張照⽚及9個錄影⽚段，及於同月4日，於青衣柏麗灣以其流動電話製作有關X的色情物品，即描劃X的29張照片，以及在2024年3月14到17日期間，促使X製作色情物品，即描畫X乳房的1張照片。

案件編號：DCCC 3/2025