Coldplay｜周邊專門店4日生意額突破百萬　香港特別版T恤現貨斷市

英國著名樂隊Coldplay本周在啟德體育園主場館舉行四場演唱會，位於啟德商場AIRSIDE的官方周邊專門店，這幾日生意額已突破100萬元。其中印有「Hong Kong」特別版的T恤是熱門商品，今午（9日）已無現貨。



有Coldplay歌迷表示，會花約千元購買周邊商品；亦有粉絲曾在婚禮演播放Coldplay的歌，指Coldplay對他具有特別意義，將買T恤做紀念。



位於AIRSIDE商場的Coldplay周邊專門店4月9日有不少歌迷排隊「朝聖」購物。自4月6日開業至4月9日，生意額已超過百萬。（夏家朗攝）

位於AIRSIDE商場的Coldplay周邊專門店4月9日有不少歌迷排隊「朝聖」購物。自4月6日開業至4月9日，生意額已超過百萬。（夏家朗攝）

位於AIRSIDE商場的Coldplay周邊專門店4月9日有不少歌迷排隊「朝聖」購物。自4月6日開業至4月9日，生意額已超過百萬。（夏家朗攝）

位於AIRSIDE商場的Coldplay周邊專門店4月9日有不少歌迷排隊「朝聖」購物。自4月6日開業至4月9日，生意額已超過百萬。（夏家朗攝）

位於AIRSIDE商場的Coldplay周邊專門店4月6日開業，不少人選購印有「Hong Kong」特別版的T恤。（資料圖片/盧翊銘攝)

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位於啟德商場AIRSIDE的Coldplay周邊專門店本星期日（6日）開業，將營業至本月27日。九龍城區議員張景勛引述店主指，至今不足四日，生意額已突破100萬。

不願上鏡的可迷Jay（化名）排隊約半小時，預計會花費千元購買海報、T恤、衛衣等。他指最想要印有「Hong Kong」的特別版T恤，很多朋友亦託他幫忙購買，但已無現貨，他會考慮預訂。

王先生跟太太打算買T恤。（夏家朗攝）

來自內地的王先生及太太排隊30分鐘，眼標是買印有Coldplay字樣的T恤。他們在婚禮上亦有播放Coldplay的歌曲，指看Coldplay演唱會別具意義，希望買一些周邊作紀念品。

來自內地的李先生預計花費600元買T恤及袋子，亦會為朋友及女友挑選一些周邊紀念品。

李先生預計花費約600元。（夏家朗攝）

九龍城區議會啟德區議員張景勛指，周邊店突破百萬生意額，代表演唱會可帶旺啟德一帶經濟。他並指附近食肆亦有受惠，不過長遠而言，九龍城的食肆或需提供一些誘因，吸引觀眾走到區內消費，例如憑演唱會票尾提供優惠等。

張景勛認為演唱會可帶旺九龍城區經濟。（夏家朗攝）

▼ Coldplay演唱會｜入場情況 ▼



英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝）

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