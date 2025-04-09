緬甸地震｜救援隊完成任務返港 李家超：香港的驕傲
香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，今午（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港。政府在機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超向救援隊成員逐一握手及交談，亦俯身撫摸隊中一隻搜救犬，其間在場人士拍手致謝。
李家超致辭時稱，救援工作共11日，救援隊共出動61次，到57個地點進行支援及搜救。香港救援隊及國家救援隊搜救期間，成功救出一名被困超過5日的男性倖存者，他形容救援隊成員是「香港的驕傲、政府的驕傲、市民的驕傲」。
赴緬甸進行救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港救援隊今日（9日）完成國際救援任務，下午飛抵北京國際機場進行回國儀式，政務司司長陳國基亦赴京迎接。
香港救援隊於晚上10時到港，政府在香港國際機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強等人出席。儀式開始前，李家超先跟救援隊成員家屬握手及交談，有救援隊家屬送出公仔。
李家超致辭時稱，3月28日緬甸發生強烈地震，造成重大傷亡，香港政府迅速響應緬甸請求，翌日派出一行51人的隊伍赴災區搜救。救援工作共11日，香港救援隊共出動61次，到57個地點進行支援及搜救。香港救援隊及國家救援隊搜救期間，成功救出一名被困超過125小時、即超過5日的男性倖存者，李家超表示感到激動。
香港救援隊亦設置醫療帳幕，提供義診服務，向災民提供藥物。李家超形容今次行動充滿挑戰，除了面對餘震的挑戰，也有通訊設備受阻等情況，而且當地天氣炎熱，多日維持40度以上，災區粉塵滿地、蚊患嚴重，救援隊爭分奪秒搜救，向他們致敬。
李家超指，今次救災行動展現救援隊的專業能力和團隊精神。當中保安局短時間內部署部隊；醫管局以愛心和專業知識守護當地人民身心健康；入境處則與各方保持緊密聯繫提供支援。此外，很多有心人對救災作出貢獻，提供積極後勤支援。特區政府徵集21公噸救援物資到當地，並以三千萬賑災基金籌備賑災計劃，展現香港齊心和大愛。
李家超表示，救援隊隊員憑著堅定意志，克服重重難關，對救援隊表現深感驕傲。他又指，國家救援隊及特區救援隊共同合作，實踐國際人道主義精神，他形容救援隊成員是「香港的驕傲、政府的驕傲、市民的驕傲」。