緬甸地震｜救援隊完成任務返港　李家超：香港的驕傲

香港救援隊完成緬甸地震災區搜救任務，今午（9日）先飛抵北京國際機場進行回國儀式，及至晚上10時返抵香港。政府在機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超向救援隊成員逐一握手及交談，亦俯身撫摸隊中一隻搜救犬，其間在場人士拍手致謝。



李家超致辭時稱，救援工作共11日，救援隊共出動61次，到57個地點進行支援及搜救。香港救援隊及國家救援隊搜救期間，成功救出一名被困超過5日的男性倖存者，他形容救援隊成員是「香港的驕傲、政府的驕傲、市民的驕傲」。



保安局局長鄧炳強4月2日在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。（鄧炳強Facebook）

赴緬甸進行救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港救援隊今日（9日）完成國際救援任務，下午飛抵北京國際機場進行回國儀式，政務司司長陳國基亦赴京迎接。

香港救援隊於晚上10時到港，政府在香港國際機場為隊員舉行迎接儀式，行政長官李家超、政務司司長陳國基及保安局局長鄧炳強等人出席。儀式開始前，李家超先跟救援隊成員家屬握手及交談，有救援隊家屬送出公仔。

特區救援隊與中國救援隊在曼德勒進行聯合搜救行動成功救出一名生還者，合力將其救出，並協助將傷者移離現場送上救護車。 （香港消防處Facebook）

李家超致辭時稱，3月28日緬甸發生強烈地震，造成重大傷亡，香港政府迅速響應緬甸請求，翌日派出一行51人的隊伍赴災區搜救。救援工作共11日，香港救援隊共出動61次，到57個地點進行支援及搜救。香港救援隊及國家救援隊搜救期間，成功救出一名被困超過125小時、即超過5日的男性倖存者，李家超表示感到激動。

香港救援隊亦設置醫療帳幕，提供義診服務，向災民提供藥物。李家超形容今次行動充滿挑戰，除了面對餘震的挑戰，也有通訊設備受阻等情況，而且當地天氣炎熱，多日維持40度以上，災區粉塵滿地、蚊患嚴重，救援隊爭分奪秒搜救，向他們致敬。

李家超指，今次救災行動展現救援隊的專業能力和團隊精神。當中保安局短時間內部署部隊；醫管局以愛心和專業知識守護當地人民身心健康；入境處則與各方保持緊密聯繫提供支援。此外，很多有心人對救災作出貢獻，提供積極後勤支援。特區政府徵集21公噸救援物資到當地，並以三千萬賑災基金籌備賑災計劃，展現香港齊心和大愛。

李家超表示，救援隊隊員憑著堅定意志，克服重重難關，對救援隊表現深感驕傲。他又指，國家救援隊及特區救援隊共同合作，實踐國際人道主義精神，他形容救援隊成員是「香港的驕傲、政府的驕傲、市民的驕傲」。