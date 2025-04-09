8男女涉放炸彈案　首被告否認與爆炸事件有關　但曾收到相關消息

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(9日)續在高等法院自辯。他否認涉及兩件炸彈事件，又稱其實當時想淡出示威圈，但認在明愛爆炸事件發生前，曾收到相關消息，爆炸事件發生後，他才加入控方指策劃事件的Telegram群組「九十二籤」。他又曾懷疑之後發生的羅湖站爆炸事件，與他相識的女示威者Rachel及其朋友有關，並曾問過她，Rachel回應說：「你覺得係，咪係囉。」



首被告何卓為自辯時否認與控方所指的兩宗爆炸事件有關。(網上圖片)

2020年1 月27日凌晨2時31分，明愛醫院急症室男廁內有爆炸品爆炸。

2020年1 月27日凌晨2時31分，明愛醫院急症室男廁內有爆炸品爆炸。

Telegram頻道「九十二籤」事後發文承認與明愛醫院一案有關。(網上截圖)

案中共涉兩宗爆炸事件

本案涉兩次爆炸事件，第一宗發生於2020年1月27日凌晨2時許，明愛醫院男廁發生的爆炸事件，第二宗發生於同年2月2日下午，清潔工在羅湖火車站車廂發現可疑裝置，警員到場前，該裝置曾發生爆炸。

明愛事件發生前收到消息

首被告何卓為(41歲)作供時講及這兩次事件。他早前供稱，因遭網紅「搣時潘」潘書韻在社交媒體「起底」，之後打算不再參加前線示威，但加入很多與抗爭相關的Telegram「公海」群組。他在2020年1月時，都有從群組和其他網媒記者「收風」。在明愛事件發生前，他收到消息指有抗爭者想政府封關及醫護羆工，事發前一至兩天他曾收到消息指有人會於27至28日在醫院放煙霧彈。

曾與網媒記者交換訊息

2020年1月26日晚上，首被告和友人Vivien在其大角咀宏創方503室單位飲酒。因Vivien感不適，他陪同對方到旺角搭小巴，當時示威者常聚集在亞皆老街，他和一名認識的網媒記者交換消息。他於凌晨2至3時收到訊息，指有人已在醫院放置煙霧彈。他和該記者核對消息後，認為真有其事。他便再返回單位，發現連登討論區的帖文和新聞都有講及明愛事件。

明愛事件後才加入涉案群組

TG群組「九十二籤」在明愛事件後發聲明，提到：「我們將先放置第一個煙霧彈，作為第一次警告，及後將會放置真正的炸彈。真正的武力」。首被告否認他是「九十二籤」的管理員，他稱明愛事件發生後後，他從連登帖文內的連結看到該聲明。他因好奇想跟進事件，才訂閱「九十二籤」。他酒醒後回想細節，懷疑身邊或有人涉及事件。

借用示威者阿蛋帳戶加入公海群組

他續指，於1月28或29日，他和示威者「阿蛋」用膳，他提到不知道若他再用他的別稱「五飛」再在社運圈「上水」，會否再被攻擊或被網絡欺凌。「阿蛋」便把他的TG帳戶改為「五飛」，並加入TG「公海」群組發言，以測試反應。首被告則退出該些群組。

當時計劃淡出示威圈

首被告解釋，他想以「阿蛋」的帳戶出現，從而慢慢淡出示威圈，他當時亦計劃搬出涉案的大角咀單位，這樣便不會再有示威者在其單位自由出入，對他有更大保障。

否認到男廁交收閃光彈

首被告又稱，第三被告吳子樂、第八被告周皓文於2月1日到其單位傾談口罩生意。凌晨12時許，首被告外出買酒，第三被告稱要去交收防毒面罩，兩人先後離開。控方指首被告和第三被告離開單位後，到男廁交收閃光彈，首被告否認說法，強調他沒有參與串謀把閃光彈放置在羅湖站，事前也收不到消息。

羅湖站月台在2020年2月2日亦有裝置發生爆炸。（警方影片截圖）

曾問Rachel是否與羅湖事件有關

他於2月2日看到新聞得知羅湖事件，懷疑是女示威者Rachel及她身邊的人有關。他翌日見到Rache時曾問她：「羅湖單嘢係咪你啲Friend搞架？」Rachel說：「你覺得係，咪係囉。」此外，「阿蛋」曾指Rachel或把危險品放在次被告租用於宏創方1008室的單位。但他當日沒有問Rachel，因為他没有什麼化學知識，即使對方回答，他也不懂。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022