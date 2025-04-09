緬甸地震｜中港救援隊完成任務回國 陳國基：是我們的光榮
赴緬甸進行地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港特區救援隊完成救援任務，今日（9日）飛抵北京進行回國儀式，政務司司長陳國基赴京出席。陳國基表示，面對當地酷熱天氣、惡劣環境及登革熱等傳染病威脅，國家救援隊全力支持特區救援隊各方面的需要；而特區隊員能全面參與其中，形容是「我們的光榮」。
據了解，在緬甸進行地震救援期間，中國救援隊、中國國際救援隊、中國雲南救援醫療隊、香港特區救援隊和10支社會應急力量協力，成功營救出包括一名孕婦在內的9名倖存者，搜尋到59具遇難者遺體，搜索排查28.7萬平方米的房屋和重要基礎設施。
特區與國家救援隊救出9名倖存者 包括一名孕婦
赴緬甸進行地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊、中國香港特區救援隊完成國際救援任務，搭乘4架中國空軍運-20飛機飛抵北京首都國際機場。政務司司長陳國基今早赴京出席儀式，由保安局局長鄧炳強和消防處處長楊恩健陪同。
繼土耳其地震救援後，特區救援隊再次與內地救援隊開展國際救援行動，為近年來中國出動人數最多、速度最快的一次國際救援。據了解在救援期間，中國救援隊、中國國際救援隊、中國雲南救援醫療隊、中國香港特區救援隊和10支社會應急力量協力，成功營救出包括一名孕婦在內的9名倖存者，搜尋到59具遇難者遺體，搜索排查28.7萬平方米的房屋和重要基礎設施。
陳國基：特區隊員全面參與其中是「我們的光榮」
陳國基致辭時稱，緬甸遭遇百年來最強烈地震，造成嚴重傷亡，香港特區51名救援隊隊員臨危受命，與國家救援隊一起肩負艱巨的人道救援任務，他代表香港同胞和特區政府致以最崇高的敬意，歡迎他們順利完成任務，平安歸來。
他說，特別感謝中國駐緬甸聯邦共和國大使館全程提供協助，確保香港特區救援隊隊員順利抵達災區。特區救援隊隊員和國家救援隊伍緊密合作，到達災區後馬上一同商討不同搜救方案，透過科技應用和信息共享等，迅速制定行動策略，搜索多個關鍵區域。
此外，面對當地酷熱天氣、惡劣環境及登革熱等傳染病威脅，國家救援隊全力支持特區救援隊各方面的需要。陳國基表示，國家救援隊在緬甸順利完成搜救任務，香港特區隊員全面參與其中，形容是「我們的光榮」。
過去一個多星期，全體救援隊隊員以頑強的意志，堅持走到災區最前線，爭分奪秒、夜以繼日地進行搜救工作，向受傷災民提供醫療援助。他說，愈來愈頻繁的自然災害對應急救援能力帶來了新挑戰，相信救援隊會全面總結經驗，繼續不斷增強應急救援能力。