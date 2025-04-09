緬甸地震｜中港救援隊完成任務回國　陳國基：是我們的光榮

赴緬甸進行地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港特區救援隊完成救援任務，今日（9日）飛抵北京進行回國儀式，政務司司長陳國基赴京出席。陳國基表示，面對當地酷熱天氣、惡劣環境及登革熱等傳染病威脅，國家救援隊全力支持特區救援隊各方面的需要；而特區隊員能全面參與其中，形容是「我們的光榮」。



據了解，在緬甸進行地震救援期間，中國救援隊、中國國際救援隊、中國雲南救援醫療隊、香港特區救援隊和10支社會應急力量協力，成功營救出包括一名孕婦在內的9名倖存者，搜尋到59具遇難者遺體，搜索排查28.7萬平方米的房屋和重要基礎設施。



保安局局長鄧炳強今晚（2日）在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。（鄧炳強Facebook）

赴緬甸進行地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港特區救援隊完成救援任務，今日（9日）返回北京進行回國儀式。（政府新聞處圖片）

特區救援隊與中國救援隊在曼德勒進行聯合搜救行動成功救出一名生還者，合力將其救出，並協助將傷者移離現場送上救護車。 （香港消防處Facebook）

特區與國家救援隊救出9名倖存者 包括一名孕婦

赴緬甸進行地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊、中國香港特區救援隊完成國際救援任務，搭乘4架中國空軍運-20飛機飛抵北京首都國際機場。政務司司長陳國基今早赴京出席儀式，由保安局局長鄧炳強和消防處處長楊恩健陪同。

繼土耳其地震救援後，特區救援隊再次與內地救援隊開展國際救援行動，為近年來中國出動人數最多、速度最快的一次國際救援。據了解在救援期間，中國救援隊、中國國際救援隊、中國雲南救援醫療隊、中國香港特區救援隊和10支社會應急力量協力，成功營救出包括一名孕婦在內的9名倖存者，搜尋到59具遇難者遺體，搜索排查28.7萬平方米的房屋和重要基礎設施。

陳國基表示，面對當地酷熱天氣、惡劣環境及登革熱等傳染病威脅，國家救援隊全力支持特區救援隊各方面的需要。（政府新聞處圖片）

特區救援隊與中國救援隊在曼德勒進行聯合搜救行動成功救出一名生還者，合力將其救出，並協助將傷者移離現場送上救護車。 （香港消防處Facebook）

陳國基：特區隊員全面參與其中是「我們的光榮」

陳國基致辭時稱，緬甸遭遇百年來最強烈地震，造成嚴重傷亡，香港特區51名救援隊隊員臨危受命，與國家救援隊一起肩負艱巨的人道救援任務，他代表香港同胞和特區政府致以最崇高的敬意，歡迎他們順利完成任務，平安歸來。

他說，特別感謝中國駐緬甸聯邦共和國大使館全程提供協助，確保香港特區救援隊隊員順利抵達災區。特區救援隊隊員和國家救援隊伍緊密合作，到達災區後馬上一同商討不同搜救方案，透過科技應用和信息共享等，迅速制定行動策略，搜索多個關鍵區域。

赴緬甸進行地震救援的中國救援隊、中國國際救援隊、香港特區救援隊完成救援任務，今日（9日）返回北京進行回國儀式。（政府新聞處提供）

此外，面對當地酷熱天氣、惡劣環境及登革熱等傳染病威脅，國家救援隊全力支持特區救援隊各方面的需要。陳國基表示，國家救援隊在緬甸順利完成搜救任務，香港特區隊員全面參與其中，形容是「我們的光榮」。

過去一個多星期，全體救援隊隊員以頑強的意志，堅持走到災區最前線，爭分奪秒、夜以繼日地進行搜救工作，向受傷災民提供醫療援助。他說，愈來愈頻繁的自然災害對應急救援能力帶來了新挑戰，相信救援隊會全面總結經驗，繼續不斷增強應急救援能力。