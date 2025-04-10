關稅戰｜物流業稱打擊大冀開發新市場　工總憂訂單遭取消斷資金鏈

中美關稅戰持續升級，美國政府昨（9日）宣布對中國進口貨品徵收104%的關稅，中國同日對美國商品的關稅提升至84%，其後美國總統特朗普於社交媒體稱將對華關稅增至125%。



香港貨運物流業協會主席劉浩然稱，關稅對業界造成嚴重打擊，稱不少企業已減少對美出貨量，寧願「出少一些貨，將損失減到最低」，對於已運輸途中的貨物，廠商擔憂需承擔關稅風險，預計困難日子最少維持一至兩個月。



香港工業總會主席莊子雄表示，關稅對港商影響不大，2018年初次貿易戰時，很多商戶已於歐盟等地設立基地，但現時仍有出貨後無法收取款項、取消訂單、資金鏈斷裂等風險。他認為美國政府施政不理性，現時應觀望政策改變，並避免出現資金問題。若港商仍以美國為出口目標，可考慮於東盟設廠。



圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

除了對華貨品徵稅125%外，美國政府日前亦宣布5月2日起取消中港小額包裹豁免關稅政策，並將徵稅額翻3倍，從貨值30%加到90%；進口商須繳付關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1165港元）。

小額豁免條款早前讓中國電商躲過美國進口關稅，惟美國近日取消相關豁免政策。（Reuters）

劉浩然強調，電商貨品近年佔本港出口很大比例，新措施實施等同「不用做生意」。他稱，現時電商平台皆趕在5月2日前出貨，避免被徵收高額關稅，近期空運需求激增，但預計月底後貨量將下跌，對未來情況不樂觀。

至於短期內物流業可做的應變措施，他歎道「業界都無可奈何」。只能減少依賴美國市場，開拓中東、非洲及東南亞等新興市場，呼籲企業「不要把雞蛋放在同一個籃子」。但他坦言，美國市場佔香港出口總量30%至40%，短期內難以彌補缺口，且開拓新市場需時，近期一定有衝擊。

工總主席莊子雄指，關稅對港商影響不大，稱2018年中美首次貿易戰時，港商已在歐盟國家設立基地。（資料圖片/何倩瑜攝）

香港工業總會主席莊子雄則認為，關稅對港商影響不大，稱2018年中美首次貿易戰時，港商已在歐盟國家設立基地。但近期陸續有美國進口商要求暫緩發貨，部分企業或者陷入尷尬境地。他舉例，廠商已投放資金採購原材料、製造貨品等，但礙於暫緩發貨無法收回款項，對企業資金鏈有影響。他表示，「情況不是那麽差，可搵到條路」，呼籲中小企可與客戶多些溝通，令貨物可以順利出貨。

香港付貨人委員會主席林宣武於《新城》電台中稱，很多外商都有在內地設廠，最新關稅政策會令這些外國廠商出現營運問題。另外，他指出，部分內地廠商多年前已在中國以外的國家設基地，以滿足美國市場訂單。

他表示，美國暫緩部分國家的額外關稅，讓東南亞廠商可爭取時間出貨，趕及7、8月美國學生添置上學用品的旺季，若立即實施額外關稅，美國消費者或無法負擔產品價格。他亦指，90天僅讓廠商喘一喘氣，仍需要時間觀察政策變化，才能洽談新訂單。