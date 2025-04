關稅戰｜特朗普嘲多國領袖哀求高抬貴手想「kiss my ass」｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)4月2日宣布的「對等關稅」(reciprocal tariffs)於美東時間9日凌晨12時正式生效。在新關稅實施前夕,特朗普在共和黨一個活動上大放厥詞:「這些國家正向我們打電話,嘗試拍我馬屁。他們迫切希望達成協議。 」特朗普其後更模仿他國領袖向他求饒:「先生,求您做個交易吧。我願意做任何事。我願意做任何事,先生。」此言論一出,立刻在網上引來熱議。



特朗普指許多國家向他獻媚,急於與美國就關稅達成協議:

從影片可見,特朗普炫耀「這些國家正急於致電美國,向他獻媚,他們迫切希望與美國達成協議。」(These countries are calling us up. Kissing my ass. They are dying to make a deal)

特朗普其後更模仿和戲謔與他通話的外國領導人:「先生,求您做個交易吧。我甚麼都願意做,我甚麼都願意做,先生」。(Please, please, Sir. Please make a deal. I'd do anything. I'd do anything Sir)

特朗普之後將矛頭指向共和黨內對關稅持反對意見的黨友:「我看見一些造反(rebel)的共和黨人,一些想譁眾取寵的人,他們會說我們認為國會應該接管談判。讓我告訴你,你無法像我這樣談判。」特朗普指,如果讓美國會接管關稅談判,他們會「迅速出賣美國」,因為他們只會失敗。