關稅戰｜特朗普嘲多國領袖哀求高抬貴手想「kiss my ass」｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日宣布的「對等關稅」（reciprocal tariffs）於美東時間9日凌晨12時正式生效。在新關稅實施前夕，特朗普在共和黨一個活動上大放厥詞：「這些國家正向我們打電話，嘗試拍我馬屁。他們迫切希望達成協議。 」特朗普其後更模仿他國領袖向他求饒：「先生，求您做個交易吧。我願意做任何事。我願意做任何事，先生。」此言論一出，立刻在網上引來熱議。



特朗普指許多國家向他獻媚，急於與美國就關稅達成協議：

從影片可見，特朗普炫耀「這些國家正急於致電美國，向他獻媚，他們迫切希望與美國達成協議。」（These countries are calling us up. Kissing my ass. They are dying to make a deal）

特朗普其後更模仿和戲謔與他通話的外國領導人：「先生，求您做個交易吧。我甚麼都願意做，我甚麼都願意做，先生」。（Please, please, Sir. Please make a deal. I'd do anything. I'd do anything Sir)

特朗普之後將矛頭指向共和黨內對關稅持反對意見的黨友：「我看見一些造反（rebel）的共和黨人，一些想譁眾取寵的人，他們會說我們認為國會應該接管談判。讓我告訴你，你無法像我這樣談判。」特朗普指，如果讓美國會接管關稅談判，他們會「迅速出賣美國」，因為他們只會失敗。