總督察何兆東與妻涉受賄　何透露申請法援不果　押後以聘法律代表

總督察何兆東被指與其妻子收受一名涉襲擊及欺詐案商人逾110 萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料。案件今（10日）於區域法院再訊，何兆東沒有律師代表，並透露他曾申請法援，但不獲通過。其妻何妍穎則有律師代表，其律師指，若首被告有法律代表，雙方可能會作出聯合陳述，法官李慶年將案押後至7月2日，以待首被告尋找法律代表。何兆東早前獲准以120萬元保釋，但他未能交出保釋金，故仍在還柙。



被告何兆東早前獲准以120萬元保釋，但他未能交出保釋金，故仍在還柙。（資料圖片/陳浩然攝）

何涉收現金及禮物洩警方內部資料

被告何兆東（38歲，警務處總督察）被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

妻涉協助教唆收超過13萬禮物

女被告何妍穎（36歲，家庭主婦）被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

何兆東稱未確認答辯方向

首被告何兆東則指出計劃自辯，因為昨日才收到控方提供的18隻光碟，因此未有機會查看相關證據及確認答辯方向。此外，何稱曾嘗試申請法援，但不通過申請，何表示會嘗試尋找私人律師代表，其家人亦可以提供相關協助。

次被告何妍穎的代表律師指出，若然首被告有法律代表，雙方可能會作出聯合陳述，因此申請將案件押後至7月2日，以待首被告尋找法律代表。

案件編號：DCCC 1388/2024