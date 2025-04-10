團結香港基金6項建議推動居家安老　料年減逾56億元長者醫療開支

香港人口老化日益嚴重，長者醫療開支預算愈來愈大，衍生的財政問題備受關注。團結香港基金今日（10日）發表《舊策新計助耆健樂居活齡頤天年》政策報告，建議政府將家居改造評估納入長者醫療券獎賞先導計劃，修改公營及資助房屋設計等措施，推動長者居家安老，減輕長遠醫療開支。基金會指，若能落實有關建議，估計未來每年入院開支將可減少逾56.7億港元。



團結香港基金總裁李正儀稱，居家安老不只是福利，更是社會必需品，期望透過重新構想房屋及社區系統，使長者有尊嚴地活著。



團結香港基金總裁李正儀。（團結香港基金提供相片）

團結香港基金指出，居家安老與醫療開支相聯，現時香港人口老化與樓宇老化並存，構成多重安全隱患。據衞生署2018年數據，香港長者意外受傷個案中，跌傷比例高達74.5%。

該組織認為，要減少長者跌倒及受傷的風險，應由源頭開始，推動家居改造、包容性設計等措施以提升家居安全，間接降低醫療開支。

倡家居改造評估 納入長者醫療券獎賞先導計劃

是次研究獲華懋集團擔任策略夥伴，就提升香港長者居住環境列出6項建議，包括將家居改造評估納入長者醫療券獎賞先導計劃，透過為長者賬戶追加獎賞，鼓勵其尋求治療師家居改造評估。政府亦可考慮就家居改造裝修服務設立共付工具，引入按年齡及經濟狀況審查的機制，以決定資助金額與使用者分擔比例。

修改「一刀切」公營資助房屋設計

其次是修改現時「一刀切」的公營資助房屋設計。基金會指，通用設計未必滿足長者多樣的居住需求，冀當局可修訂設計手冊並納入建築條例，推動包容性設計，讓房屋改動具彈性。他們亦建議，政府以總樓面面積寬免及地積比率獎勵吸引私營機構採用包容性設計。

另外，基金會期望政府可為私營長者房屋市場營造有利條件，包括定義「長者房屋」並引入分級總樓面面積寬免機制、透過限制性土地租約增加針對長者房屋發展的土地供應、鼓勵發展多元化融資工具以支援長者房屋建設。

同時，基金會建議政府推動納入長者友善準則作為物業管理服務採購標準，並與長者中心社工等合作，建構配對平台協助物管公司對接服務單位。

基金會亦表示，政府應定期檢視人口變化，調整現時的資源分配及重新規劃社區中心服務，以配合不斷改變的服務需求。政府亦可鼓勵建立線上配對平台，供社區服務中心搜尋及預約未被充分利用的資源。

最後，基金會希望政府可改善公共空間，促進長者社區共融。他們認為，政府應恆常化評估公共空間的共融性，按地區收集針對公共空間的反饋；並引入解決方案，包括預留「空白空間」供不同機構設置臨時設施、提供短期資助計劃鼓勵社區實踐等，以提升公共空間的長者友善程度。

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊。（團結香港基金提供相片）

團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊稱，居家安老依賴社區凝聚力，需不同部門合作。但相關措施十分有效，單是透過減少居家安全環境風險預防長者跌倒，就能減少56.7億港元的醫療成本。