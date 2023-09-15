施政報告｜訪荃灣　李家超：深化居家安老　冀每區5%資源照顧社福

行政長官李家超今（15日）下午到荃灣福來邨探訪，就新一份施政報告收集市民意見，也是他為籌備施政報告首次落區。李家超指，今次落區是為讓他和團隊能夠探討如何在現在政策上，進一步深化支援長者家居安老，並檢視目前退休安老政策和長者服務，有哪些新領域或已實施措施可「做深、做廣」。他又期望，未來每區有百分之五資源用於照顧社福需要。



他又稱，施政者必須感市民所感，將心比己，才能擬定真正到位的民生良策。他很重視與市民接觸交流的時間，讓他聽到真實的民間聲音，有助其施政治理工作。他感謝市民的意見，指他們的意見對其撰寫新一份施政報告很有幫助。



訪認知障礙婆婆 子女期望擴濶社區照顧服務券

李家超探訪了92歲的梁婆婆，形容她是一位開朗活潑的老友記。他指，婆婆的兩名子女皆年過60並已退休，而主要負責照顧媽媽的女兒李小姐居坪州，每天來回花上兩個多小時，但毫無怨言。她和哥哥平日會輪流照顧媽媽的起居飲食，互相支持。

李指，婆婆的子女申請長者社區照顧服務券（社區券），讓媽媽獲更好照顧和接受適當訓練，他們認為社區券概念十分好，期望政府可進一步擴闊社區券提供的服務範疇。

李家超（左）到荃灣福來邨，向雜貨店主陳先生了解經營情況（馮子健攝）

屋邨商戶期望減租

李家超聯同民政及青年事務局局長麥美娟，及勞工及福利局局長孫玉菡，大約於下午2時半抵達荃灣福來邨。一行人探望梁婆婆之前，李家超先向一間藥房老闆及一間生活貨品商店老闆問好。李家超一行人上樓探訪逗留約半小時，下樓後再向多間商舖問好，期間逗留在一間雜貨店數分鐘，與店舖老闆交談和合照。雜貨店老闆陳先生指很榮幸，又稱李家超體察民情、了解民意，是香港市民的驕傲。

陳表示，剛才與李家超討論經濟環境銷售情況，形容李家超親民、可愛。對於希望政府如何幫助，他指政府應該有安排、有計劃，希望有減租安排。

巧遇小童勉努力溫習英文

之後，李家超、孫玉菡和麥美娟一行遇上群小朋友，李家超與一名小朋友交談。小朋友指李家超很關心他，覺得李家超經常笑，心情很開朗，他自己感到很激動。

小朋友指李家超問他「依家做咩？」，他回答指「返屋企，跟住補習」，李呼籲他要努力溫習英文，更考他的英文，但小朋友「未能通過考試」串錯了English。

隨後，李家超到訪仁濟醫院嚴徐玉珊卓智中心，期間李家超向附近長者問好，更幫忙推輪椅。

李家超讚賞關愛隊工作

李家超又指此行讓他感受到關愛隊發揮的作用，不少長者可以叫出隊員的名字。他指要更努力在地區凝聚關愛的氣氛，社會應更大力推行。

李家超原定9月初落區聽意見，但先後因為颱風、黑色暴雨先後來襲，兩度押後。