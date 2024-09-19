居家安老｜專業醫療儀器上門復康 減省長者奔波不便

「長者社區照顧服務券」（下簡稱「社區照顧券」）計劃恆常化後，更多參與計劃的長者可選擇在熟悉的住所進行復康及居家安老。作為「社區照顧券」的服務提供者，櫻楹軒服務對象主要是認知障礙症患者、慢性病者、中風患者及其照顧者，特別針對中風後、跌倒後及認知障礙症長者的專業訓練。



由資深職業治療師陳淦坤及陸綺雯創辦的櫻楹軒，會根據長者的需求及病情，訂立能在其熟悉居住環境內的復康照顧計劃。團隊由職業治療、物理治療及言語治療師組成，為不同區分長者，以專業儀器及豐富臨床經驗，提供靈活上門復康服務，免卻長者頻繁來回診所或醫院的不便。陳淦坤同時正供讀博士學位，研究人工智能結合老齡化發展，致力運用研究所得，推動人工智能在復康服務中的應用，結合樂齡科技的先進儀器，期望持續提升長者家居訓練的質素和治療效果。

櫻楹軒服務對象主要是認知障礙症患者、慢性病者、中風患者及其照顧者，特別針對中風後、跌倒後及認知障礙症長者的專業訓練。

訓練中風長者身體復康 亦治療情緒狀況

84歲婆婆中風後行動不便，要人協助，同時情緒大受打擊，低落「無精神」，家人心痛不已。「櫻楹軒的職業治療師不止為其設計合適居住環境，減少家居『陷阱』，亦按需要為婆婆選用重複性腦磁激療法（RTMS），以無創方式調節大腦皮層神經細胞活躍度，改變其功能及行為。」資深職業治療師及櫻楹軒創辦人陳淦坤描述：「每次上門訓練，治療師均會攜同儀器到婆婆家，無須行動不便的婆婆勞累奔波，在家就能進行專業醫療復康。」

櫻楹軒的職業治療師會攜同重複性腦磁激療法儀器到長者家，以無創方式調節大腦皮層神經細胞活躍度，改變其功能及行為，助行動不便的長者亦能在家進行專業醫療復康。

治療開始後，婆婆的睡眠及情緒均獲得改善，睡眠更深層外，情緒亦平穩許多，家人都認為婆婆的心理狀態有顯著改善。重複性腦磁激療法亦對治療抑鬱症、認知障礙症、柏金遜症等均有效，而且無需鎮靜或麻醉，安全可靠。

精準儀器協助 腦退化長者邊進食邊復康

患有腦退化的長者，除了身體機能退化，亦會阻礙吞咽，以致進食容易「濁親」及影響言語表達。櫻楹軒會以由美國食品及藥物管理局（FDA）認可有效恢復吞嚥功能、非侵入性的外部電刺激治療儀器，協助有需要的長者刺激失去功效或萎縮的吞嚥肌肉。

在櫻楹軒言語治療師的指示下，長者能一邊使用非侵入性的外部電刺激治療儀器，一邊訓練進食，治療師能即時透過儀器讀到病人肌肉強度，精準地知道有否用對肌肉。使用後，患有吞嚥困難的病患大多在六個月內均有顯著進步。

儀器能產生穩定電流及設定非常精確，例如病人會在言語治療師的指示下，一邊使用儀器一邊訓練進食，治療師能即時透過儀器讀到病人肌肉強度，精準地知道每口進食有否用對肌肉。使用後，患有吞嚥困難的病患大多在六個月內均有顯著進步。

衝擊波治療痛症 刺激細胞自我修復

不少長者患有慢性炎症或長期痛症，櫻楹軒的物理治療師選用衝擊波治療，為不想只依靠藥物的長者提供多一項選擇。衝擊波治療以高能量聲波破壞發炎的軟組織，刺激細胞自我修復能力，促進血液循環及新血管生長。肩膀、手肘、膝關節等慢性痛症，均可進行衝擊波治療，且副作用極少。

櫻楹軒的物理治療師選用衝擊波治療，以高能量聲波破壞發炎的軟組織，刺激細胞自我修復能力，且副作用極少。肩膀、手肘、膝關節等慢性痛症，均可進行衝擊波治療。

只要患者有需要，櫻楹軒都可靈活地為其安排個人化復康計劃，不會因長者居所所在地而妨礙服務，以把握病人黃金康復期設計復康治療，在家好好安老，有需要人士可前往網站 https://www.silverblossoms.com.hk 查詢。