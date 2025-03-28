昂坪360推出以港漫《牛仔》為題活動　港童即日至5月底$30坐纜車

已故漫畫家王司馬（原名黃永興）創作的香港漫畫《牛仔》曾陪伴無數香港人成長，昂坪360即日至5月25日舉行以《牛仔》為題的活動。為吸引家庭假日期間留港旅遊，特別推出30元本地小童來回纜車門票優惠，家長可以在5月25日前帶同家中小童親臨昂坪360，認識屬於一代香港人的《牛仔》。



昂坪360活動「我的牛仔時代@昂坪360」焦點為兩米的「牛仔」復活節大型裝置。(昂坪360提供圖片）

昂坪市集圓形廣場將擺放高逾兩米的「牛仔」復活節大型裝置，帶領賓客走進《牛仔》的漫畫世界。高舉着復活蛋的「契爺」率先從巨型《牛仔》漫畫書躍出，緊隨着的是提着一籃復活蛋、戴着應節兔耳朵頭飾的「牛仔」與小狗。

這個項目又雲集9位本地藝術家——葛民輝、林海峰、梁詠琪、利志達、塵阿力、黎達達榮、Man僧、Bonnie Pang及Lousy，以各自的藝術風格，為「牛仔」設計了新造型。他們的作品化身立體雕塑和平面藝術品，擺放於昂坪市集的4個地點。這９件作品的背景為精選的《牛仔》四格漫畫，經典與新作互相呼應。

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昂坪360董事總經理董沛銓表示，這次活動是本地旅遊力量與文化力量的共同加乘，締造近年來本地及海外旅客喜愛的深度體驗旅遊計劃，「由成立之初開始，我們一直以向賓客推動本港獨有文化為己任，持續與一眾承載香港文化特色的伙伴合作。」他表示，今次活動以經典本地漫畫《牛仔》作為主題，連結新舊創作人，彰顯昂坪360 推動本地文化的宗旨。

董沛銓表示，為配合（深圳居民）一簽多行赴港旅遊政策，昂坪360由本年度3月起，與國內知名旅遊業代表國旅(深圳)合作，在深圳舉辦多項推廣活動，吸引不少大灣區賓客購買纜車門票，參與『我的牛仔時代@昂坪360』活動。這次推廣活動也鞏固與深圳合作夥伴的關係。

《美紙》出版人金成(左)、昂坪360董事總經理董沛銓(中)，畫家利志達(右)一同出席發布會。(昂坪360提供圖片）

展覽支持機構《美紙》出版人金成表示，《牛仔》這部經典漫畫自問世以來，始終是無數香港人的成長伙伴，此次破天荒將王司馬筆下充滿香港精神的「牛仔」帶到昂坪360，從全新視角欣賞其創意轉化。