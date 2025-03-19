昂坪360展示港漫《牛仔》大型裝置 周五起推出$30兒童來回纜車票
撰文：韋景全
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香港漫畫家王司馬在1970至1980年代初所畫的經典本地漫畫《牛仔》，曾吸引不少讀者。昂坪360由3月28日至5月25日將在昂坪市集圓形廣場，設置「牛仔」復活節主題大型裝置，並展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑和平面藝術品。另外昂坪360將於本周五（21日）起發售30元本地小童來回纜車優惠。
昂坪360表示，希望復刻一代香港人心中經典《牛仔》，透過主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」，以色彩斑斕的創新元素為黑白漫畫注入新意，把昂坪市集變成漫畫世界，將香港獨特藝術創作推廣給本地及海外賓客。
裝置放在昂坪市集圓形廣場，三大立體雕像展示由頭戴應節兔耳朵的「牛仔」和小狗，一起追逐手持復活蛋的「契爺」，附以活潑跳脫的復活蛋及《牛仔》漫畫書佈景。
市集四個不同地方，將展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑和平面藝術品。葛民輝、林海峰、梁詠琪、利志達、塵阿力、黎達達榮、Man僧、Bonnie Pang及Lousy以各自的藝術風格，為「牛仔」設計了新造型，作品化身立體雕塑和平面藝術品。
昂坪360又將推出「我的牛仔」尋蛋遊戲，於復活節4月18日至21日、及5月1日至5日小黃金周期間，凡持有小童來回纜車門票即可免費換領「我的牛仔」尋蛋遊戲卡乙張。只要找出4個分佈於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得「牛仔」聯乘昂坪360復活節主題筆袋或填色套裝！
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