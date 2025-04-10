全球最佳機場2025｜新加坡樟宜機場奪冠　香港排第6較去年升5位

由調查機構Skytrax進行的「全球百大機場2025」結果出爐，香港國際機場排第六，較去年排第11名上升5個名次；去年排第二的新加坡樟宜國際機場，今年超越多哈哈馬德國際機場，榮登榜首。其餘排第三至五名依次為東京羽田機場、首爾仁川國際機場、以及東京成田國際機場。



新加坡樟宜國際機場成為「全球最佳機場」，為自2000年獎項設立以來，第13次獲選。（網上圖片）

根據調查結果，新加坡樟宜國際機場成為「全球最佳機場」，為自2000年獎項設立以來，第13次獲選。此外，新加坡樟宜國際機場亦獲選為「最佳機場用餐體驗」、「全球最佳機場洗手間」、「亞洲最佳機場」等共五個獎項。

至於去年「全球百大機場2025」列榜首的多哈哈馬德國際機場，今年則排第二。哈馬德國際機場同時榮獲「全球最佳購物機場」、「中東最佳機場」等共三個獎項。

「全球百大機場2025」結果出爐。（網頁截圖）

香港今年則贏得全球最佳機場出入境服務大獎，是入境處第5次獲得該項殊榮。「全球百大機場2025」的排名方面，香港則排第六，較去年排第11名上升5個名次，超越巴黎夏爾戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）、德國慕尼黑機場等。

Skytrax是國際知名的專業研究航空運輸的顧問公司，其主要業務是為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。今次調查是在2024年8月至2025年2月期間進行，覆蓋全球接近600個機場，當中共收集來自超過100個國家超過1,300萬名航空旅客對各機場服務的評分。