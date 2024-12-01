香港國際機場貨運服務獲多個業界獎項　機管局：致力鞏固樞紐地位

機場管理局今日（1日）公布，香港國際機場獲頒多個航空貨運國際獎項，包括「年度最佳貨運機場—亞太地區」及「年度最佳航空貨運技術供應商」。機管局商務執行總監陳正思表示，隨着三跑道系統投入運作，將提升運力，可應付每年達到1,000萬公噸貨物；機管局會繼續努力，致力鞏固機場作為國際航空樞紐的地位，為香港及區內經濟發展增強動力。



香港國際機場於新加坡舉行的第11屆「Payload Asia Awards」中，榮獲「年度最佳貨運機場—亞太地區」及「年度最佳航空貨運技術供應商」。（機管局提供圖片)

機管局表示，於新加坡舉行的第11屆「Payload Asia Awards」中，香港國際機場榮獲「年度最佳貨運機場—亞太地區」及「年度最佳航空貨運技術供應商」殊榮；在本年度的「Payload Asia Awards」是肯定航空貨運業出類拔萃的成績，並表揚在推動可持續發展，以及利用數碼化提升服務效率方面有重大突破的物流及航空業機構。

香港國際機場於第40屆「Air Cargo News Awards」再次獲頒「年度航空貨運樞紐」殊榮。（機管局提供圖片)

機管局通過與傳訊香港有限公司(Global Logistics System (HK)) 協作，在其「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」進口單元中，結合全球首創符合國際航空運輸協會ONE Record 標準的電子文件夾(ePouch)，榮獲「年度最佳航空貨運技術供應商」獎。該創新單元簡化了進口貨運處理流程，實現無紙化操作，讓香港與海外發貨地的用戶以電子方式連繫，提升整體服務體驗。這是香港國際機場連續第二年憑藉航空貨運技術獲嘉許。

此外，香港國際機場卓越的貨運服務亦獲得《Air Cargo News》 肯定。繼2019年後，於倫敦舉行的第40屆「Air Cargo News Awards」上再次獲頒「年度航空貨運樞紐」殊榮。

香港國際機場在「超級樞紐博覽會2024」上最佳貨運樞紐」及「最佳可持續發展計劃」兩項殊榮（機管局提供圖片)

局方稱，在「超級樞紐博覽會2024」上，香港國際機場榮獲「最佳貨運樞紐」及「最佳可持續發展計劃」兩項殊榮。

機管局商務執行總監陳正思表示，香港國際機場一直致力透過科技和創新，提升的貨運處理能力和效率，很高興這些工作得到業界肯定。