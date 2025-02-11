低空經濟｜廣州「飛的」直達香港機場僅26分鐘　最快年中開通

廣州市海珠（琶洲）低空飛行運營中心預計將於今年年中投入使用。屆時，從琶洲「飛的」到香港國際機場只需26分鐘。



海珠區正建設琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂直起降場。據介紹，海珠（琶洲）低空飛行運營中心項目主要包括垂直起降坪及低空飛行運營平台、配套設施等基礎建設，航空器（直升機）飛行運營，全面覆蓋應急救援、空中遊覽、商務出行等多種功能。

2024年10月31日，首條白雲機場至廣州海心沙低空飛行航線開通。（廣州日報）

項目建成後，將開通琶洲直升機運營中心至廣州白雲國際機場、增城、從化、南沙，以及佛山、東莞、江門、珠海、深圳、香港、澳門等城際間的低空航線，日均飛行100架次至150架次。

以琶洲客運碼頭為出發點，若選擇開車前往白雲國際機場，大約用時60分鐘；若在該碼頭坐船前往香港國際機場，用時需要120分鐘。然而，選擇坐直升機從琶洲客運碼頭去白雲機場只需9分鐘，而去香港機場僅需26分鐘。預估機場線票價約在450元（人民幣，下同）到620元不等。