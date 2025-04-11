嶺大終止與學生會協商承諾書條文　學生社團須向校方註冊

早前嶺大學生會被校方要求簽署承諾書，並正與校方協商。昨日（10日）下午嶺大向學生發出電郵，宣布展開學生社團註冊程序，註冊後才有資格獲大學提供資源等，並須簽署《學生簽署約章》。



嶺大學生會晚上發聲明，對於校方未諮詢學生組織下，自行改動註冊安排表示失望。聲明指，學生會一直對簽署承諾書持開放態度，惟昨日校方單方面終止有關討論，對此感到錯愕及無奈。學生會將召開緊急會員大會商討事態發展，並與各屬會商討應對方案。



昨日（10日）下午嶺大向學生發出電郵，宣布展開學生社團註冊程序，註冊後才有資格獲大學提供資源等。（資料圖片）

嶺大學生會連續兩年從缺後，今屆學生會幹事會「昶」上月上任。今年1月20日，校方要求學生會於2月3日或之前簽署承諾書，表明須「奉公守法，遵守校規」，包括不做任何損害嶺大聲譽的行為，否則將可能禁止學生會使用「嶺南大學」名稱、停用嶺大設施等。嶺大學生會當時未有簽署，雙方一直就條文商議中。

嶺大昨午（10日）向學生發電郵，宣布即日展開學生社團註冊程序。

學生社團須向校方註冊才有資格獲大學資源

嶺大昨午（10日）向學生發電郵，宣布即日展開學生社團註冊程序，「以加強相關管理工作，並優化我們提供予學生社團的支援」。電郵提及，註冊後的社團將有資格獲大學提供的指導、資金支援、資源使用權等，並須簽署《學生簽署約章》，約章闡明嶺大學生領袖的權利和義務，包括秉承和支持大學的使命、價值和政策。

據嶺大編輯委員會報道，學生會其後向校方查詢，但校方表示承諾書已於1月20日正式生效，並決定即日起正式停止有關承諾書的協商。報道指，日前編輯委員會及多個屬會向校方申請活動場地，均不獲批通過。

嶺大學生會：一直對簽署承諾書持開放態度

嶺大學生會晚上發聲明，指一直對簽署承諾書持開放態度，及表明不抗拒遵守，並曾獲學生事務處總監伍慧明口頭承諾，加入條款「如往後承諾書的條文有任何修訂，必須知會學生會時任成員」，但截至3月28日，校方仍表示正諮詢法律意見。

該會在聲明中表示，認為校方的做法沒有尊重學生以往所擁有的自主權，將召開緊急會員大會商討事態發展，並與各屬會商討應對方案。