嶺大學生會須簽承諾書否則或禁用嶺大名　劉智鵬稱是合理期望

嶺大學生會出缺兩年，今屆當選內閣「昶」下月上任。嶺大要求學生會簽署《嶺南大學學生會承諾書》，須「奉公守法，遵守校規」，包括不做任何損害嶺大聲譽的行為，否則將可能禁止學生會使用「嶺南大學」名稱、停用嶺大設施等。



嶺大回覆指，有關承諾書闡明對學生社團的支援、指引及規範，是為加強全人教育，對於包括學生會在內的學生社團及嶺大均有裨益。嶺大協理副校長劉智鵬稱，承諾書作為提醒，是對學生會的合理期望。



嶺大要求學生會簽署《嶺南大學學生會承諾書》。（資料圖片）

嶺南大學學生會連續兩年出缺，今屆終於有內閣，當選內閣「昶」將於下月上任。據嶺南大學學生會編輯委員會報道，校方日前要求學生會於2月3日或之前簽署《嶺南大學學生會承諾書》，主要包括「嶺大願景、使命及核心價值」、「學生社團之功能及價值」、「嶺大向學生社團提供的支援」及「嶺大學生會須遵守嶺大的校規」四部分。

拒絕簽署將不獲嶺大全面支援

承諾書提及，若學生會拒絕簽署，學生會及其轄下組織將不獲嶺大提供全面支援，包括申請校內設施作會議及宣傳等用途、使用電郵進行宣傳、受校方資助活動及器材費用等。

承諾書指，若學生會及其幹事違反校規或承諾書，又或行為不檢、不當、不雅、犯法，嶺大會按實際情況及既定程序處理，並可能停止其使用嶺大設施、為所導致的損失賠償，以及撤回對學生社團的認可和支援，包括不得使用「嶺南大學」名稱，並撤回任何學術與非學術的特殊待遇。

學生會署理會長：有時難判斷某行為是否屬損校譽

嶺大學生會署理會長賴卓賢對此要求感到無奈，他認為條款暫不令人卻步，但對學生會構成某程度上的限制，有時難判斷某行為是否屬損校譽，令學生會感無所適從，而且過去學生會運作都沒有承諾書約束。他指，已諮詢法律意見並向校方查詢，暫不擬在校方回覆前簽署承諾書。

嶺大協理副校長劉智鵬回應指，承諾書作為提醒，是對學生會的合理期望。（資料圖片/盧翊銘攝）

嶺大：承諾書闡明對學生社團的支援、指引及規範

嶺大回覆查詢表示，重視學生的全面發展，認為促進學生盡責、用心及合規地參與社團運作是全人教育的一部份，為加強這方面工作，決定藉有關承諾書闡明對學生社團的支援、指引及規範，稱對學生會在內的學生社團及嶺大均有裨益。

嶺大協理副校長劉智鵬今（11日）出席教聯會傳媒團拜時回應，承諾書作為提醒（serve as a reminder），是對學生會的合理期望。