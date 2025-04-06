Coldplay演唱會｜九龍城咖啡店「朝啡夕酒」吸客　餐廳設英文餐牌

英國知名樂隊Coldplay在啟德體育園主場館舉辦的四場演唱會本周二（8日）開始。有九龍城咖啡店為吸引外國觀眾消費，將推「朝啡夕酒」，即早上售賣咖啡，夜晚轉售手工啤酒，並提供買二送一優惠，期望届時可增2成生意額；有泰國餐廳則將延長營業午夜12時，並設英文餐牌，亦正考慮推深夜優惠吸客。



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咖啡店早上主售咖啡、夜晚轉售酒精飲品

九龍城咖啡店Home Brown Cafe & Bistro 的店主黃小姐預計，Coldplay演唱會將有大量外國觀眾，届時店舖會以「朝啡夕酒」模式經營，即早上主售咖啡，夜晚轉售酒精飲品，並會推出手工啤酒買二送一優惠，從而吸納外國觀眾光顧。

黃小姐期望店舖生意可增約一成半到兩成。（盧翊銘攝）

七欖期間生意較以往增加三成

黃小姐表示，七欖期間曾推出相同優惠吸客，生意較以往增加三成，當中外國旅客佔五六成，認爲今次可參考上次做法，期望生意届時可增約一成半到兩成。

她認為「盛事經濟」可令九龍城小店受惠，但她指體育園跟九龍城有一段距離，長遠要提供誘因吸引旅客走到區内消費，冀九龍城商戶可合作推出優惠。

九龍城咖啡店Home Brown Cafe & Bistro在Coldplay演唱會期間，將以「朝啡夕酒」模式經營。（資料圖片/廖雁雄攝）

泰國餐廳七欖期間增長少 店員：估計因無英文餐牌

有泰國餐廳店員則指，七欖期間生意增長只有約一成，較其他店少，估計與餐廳沒有提供英文餐牌有關。該職員指餐廳近日「做足準備」，已印好英文餐牌，演唱會期間亦會延長營業時間至午夜12時，店舖已正考慮提供深夜9折優惠，期望可帶來兩成生意增長。

有糖水店職員指，七欖期間生意增長僅約一成，認為與外國旅客不喜歡中式糖水有關。（資料圖片）

糖水店：Coldplay觀眾未必喜歡中式糖水有關

合成糖水店店員方先生則預計Coldplay演唱會對生意的幫助不大，因為觀眾多為外國人，未必喜歡中式糖水有關，七欖期間店舖生意增長也只有約一成。他認為如有華語巨星來體育園舉辦演唱會，生意增長會較理想，例如周杰倫、林俊傑等。