九龍城潑水節｜周日泰式巡遊　警方分階段實施封路　車輛不准進入

有「小曼谷」之稱的九龍城區明日（11日）起一連三日舉行「龍城美食潑水泰繽紛2025」，屆時將會有嘉年華、地區團體表演及指定區潑水活動等。警方表示，周日（13日）下午3時半至5時將舉行小型泰式巡遊，為確保活動順利進行，警方屆時會在受影響範圍分階段實施封路及交通管制措施，其間車輛不准進入或離開封路區域。



警方提醒巿民遵從現場警務人員指示，並留意運輸署公告以及相關資訊。



▼ 2024年九龍城潑水節 ▼



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「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」將在4月11至13日舉行，九龍城賈炳達道公園將設多項活動，包括電音表演、泰國按摩體驗、泰拳表演，以及潑水活動。公園同時會有泰國特色燈光裝置展覽，市民可免費參觀。

主辦方於4月1日至5月6日舉行「消費大抽獎活動」，活動期內參與商戶將提供折扣優惠，市民在區內單筆消費滿200元，並上載收據至活動網站後，便可參與大抽獎活動，有獎品包括三両黃金、 周杰倫演唱會門票等。