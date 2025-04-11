衞生署銷毀118萬劑復必泰疫苗　佔六成採購量　盧寵茂：基數少

衞生署自2019年推行新冠疫苗接種計劃，截至今年二月底，有118萬劑復必泰二價疫苗被銷毀，佔採購量逾六成。今日（11日）在立法會特別財委會上，有議員質疑當局浪費公帑，醫衞局長盧寵茂回應指，「傳染病來得好急，可以轉變大」，因應病毒變種而須買不同疫苗，又解釋現時疫苗採購基數少，所以比例高。



盧寵茂表示，「傳染病來得好急，可以轉變大」，因此仍有疫苗採購需要。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據立法會特別財委會的文件，截至今年2月28日，118萬劑復必泰二價疫苗因於倉庫到期需銷毀，佔該疫苗採購量約62.1%，立法會議員陳凱欣今（11日）在會上質疑是否浪費公帑。

衞生署署長林文健。（資料圖片/歐嘉樂攝）

醫務衞生局局長盧寵茂回應指，「傳染病來得好急，可以轉變大」，因此仍有採購需要。他續指，現時疫苗採購基數少，所以令棄置比例顯得高。

衞生署長林文健：病毒變化多要追落後

衞生署署長林文健補充，衞生署的科學委員會從可能感染人群，推算採購數量。林續道，在後疫情時代，監察到病毒的變化多，「好多時都要追落後」。他又指，由於全球對疫苗需求大，藥廠有規定疫苗採購數目的下限。

羅湖口岸附近的深圳愛康健口腔醫院。（資料圖片/鄧宇詩攝）

現時「長者醫療券大灣區試點計劃」有7個服務點，截至今年2月，超過1.1萬名長者在該7個試點使用醫療券，涉及約2,730萬元。至於醫療劵申領交易，截至去年底共有逾1.54萬宗、涉約1,978萬元，其中深圳愛康健口腔醫院涉1,526萬元，金額佔整體77%。

深圳愛康健醫療劵申領交易涉1,526萬元 佔整體77%

立法會議員陳健波問及，為何深圳愛康健口腔醫院所佔金額特別高。盧寵茂稱，愛康健只提供牙科專科服務，而牙科平均費用較普通門診高，而同屬試點的港大深圳醫院提供各類服務，當中牙科服務只佔少數，「所以（愛康健）一開就超越或追過（其他服務點）」，會繼續監察情況。他續道，香港人一直對牙科服務需求高，如何使用醫療劵是市民的個人選擇。

另外，林文健表示，截至今年初，只收到3宗對於計劃的投訴，經調查後發現屬誤解。他舉例，有投訴人指服務點收費不透明，但調查發現現場是有清晰展示。

醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片/盧翊銘攝）

盧寵茂：積極考慮跨境救護車計劃擴至珠海

跨境救護車計劃去年11月推行，首階段在港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院實行。有議員關注會否擴展計劃至珠海，盧寵茂表示，現行計劃只推行約5個月，檢討服務後，會視乎可否擴展至其他地方，例如珠海，會積極考慮。