幼稚園削資｜東華三院：半日班續免費 有校全日班擬每月加費$22
撰文：吳綽詩
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教育局日前宣布下學年削減幼稚園資助，或令不少幼稚園計劃加學費。營辦18間幼稚園的東華三院表示，經嚴謹評估後，個別幼稚園的全日班需按營運成本，向教育局申請下學年加學費，每月平均增加$22。至於膳食費，部份幼稚園亦申請下學年每月平均加$16。
東華三院表示，屬下幼稚園財政基礎一直穩健，能彈性應付來年經濟挑戰，並會持續檢視狀況，繼續靈活運用各項津貼、資源，提供優質教育服務。
教育局「幼稚園教育計劃」的非牟利幼稚園，2025/26學年所獲的政府資助將會減少。幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助，劃一削減1.1%，每名學童資助額減少420至670元；炊事員資助及校舍維修資助，削減幅度更逾8%。有議員預料，普遍幼稚園將申請下學年調高學費，增加家長的財政負擔。
旗下有18間幼稚園的東華三院今日（11日）回覆查詢表示，經嚴謹評估後，只有個別幼稚園的全日班需按營運成本，向教育局申請輕微調整下學年學費，每月平均增加$22。至於半日班，由於該院全部幼稚園參加了政府的「免費優質幼稚園教育計劃」，並不收取學費。另外，部份幼稚園申請於下學年微調膳食費，每月平均增加金額為$16。
部份幼稚園申加膳食費 每月平均加$16
對於政府削減資助，東華三院表示，屬下幼稚園財政基礎一直穩健，能彈性應付來年經濟挑戰，並會持續檢視狀況，繼續靈活運用各項津貼、資源，提供優質教育服務。發言人指，將繼續致力為學童提供卓越的幼稚園教育服務，並與家長齊心合力，確保每位學童都能夠發展出他們的潛能，並享受快樂的學習過程。
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