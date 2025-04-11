特別財會｜鄧炳強：面對四大國安風險 致力提升市民慎思明辨能力
撰文：文維廣
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保安局局長鄧炳強表示，現時香港面對四大國安風險，包括外部勢力干擾、一些潛逃外國的港人繼續散播港獨、本地恐怖主義以及「軟對抗」，及有人以假消息或假新聞，煽動市民對中央或特區政府的憎恨。他強調，政府會加強反恐情報收集，同時致力提升市民慎思明辨能力。
在今日（11日）審議預算案有關保安局開支的立法會特別財委會會議上，工聯會會長吳秋北關注，政府如何加強宣傳教育工作，更好築牢國家安全防線，及如何防範美國的滲透。
鄧炳強說，現時香港面對四大國安風險，包括外部勢力干擾、一些潛逃外國的港人繼續散播港獨、本地恐怖主義及「軟對抗」、及有人以政府施政、民生問題，以假消息、假新聞，煽動市民對中央或特區政府的憎恨。他認為，宣傳工作非常重要，希望令市民明白國家安全及風險，並如何處理；警方經常反駁一些假消息、假新聞，例如去年一名城大教授輕生，有人隨即虛構遺書，煽動市民憎恨國家和社會，警方必須要反駁，讓社會知悉「軟對抗」情況。
他強調，政府會繼續加強國家安全及反恐情報收集及分析，以及與其他政策局及部門合作，更好地履行維護國家安全的責任。同時，當局會致力提升市民慎思明辨的能力、及守法和國家意識，不受「軟對抗」的言論或者行為所迷惑。
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