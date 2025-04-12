國安教育｜郭俊峯：繼續守好南大門　全方位阻截危害國安人士入境

入境處處長郭俊峯強調，國家安全風險一直存在，入境處不會掉以輕心，會積極配合落實《維護國家安全條例》的工作，入境處會繼續守好國家南大門，全方位阻截危害國家安全的人士進入香港。



入境處處長郭俊峯稱，會繼續守好國家南大門，全方位阻截危害國家安全的人士進入香港。（蘇煒然攝）

郭俊峯出席入境事務學院開放日，回應傳媒提問時提到，入境處有責任及義務向市民介紹國安的重要性，提升相關意識，希望透過開放日各項活動，加深大眾對入境處的認識，了解處方作為執法及服務並重的紀律部隊，堅負維護國家安全，堅定不移守好國家大門的使命。

他又說，入境處2013年成立青少年領袖團，直至上月底已有過千名成員，其中3人獲委任為青年國安大使，鼓勵青年人積極參與維護國家安全的建設。他們會接受培訓，加強對國家安全的認識，希望他們學以致用，向其他年青人推廣國安訊息。

今年招募70名入境主任及170名入境事務助理員

郭俊峯亦表示，歡迎愛國愛港的年青人加入入境處，處方今年度計劃聘請70名入境處務主任，招聘工作年中開始，另外亦計劃聘請170名入境事務助理員。他說上一個財政年度投考入境處的人數增加，有信心今年可以繼續吸引人才加入。

為配合第十個「全民國家安全教育日」，保安局轄下紀律部隊和輔助部隊，會在本月內不同周末和假日舉辦開放日，加深市民認識及了解其維護國家安全的工作和成果。