特別財會｜懲教署：反修例更生人士再犯罪率0.7%　不涉國安罪行

保安局資料顯示，543名涉及2019年反修例事件及違反《港區國安法》被定罪人士中，有538名曾自願參與懲教署「沿途有理」計劃，學習「中國歷史及加強國民教育」，和「心理及價值觀重整」等。 懲教署署長黃國興在今日（11日）的特別財委會會議上表示，參與計劃並刑滿出獄2年或以上的更生人士有279人，再犯罪率是0.7%，較其他獲釋人士的再犯罪率21.8%為低，且不涉國安罪行。



保安局局長鄧炳強則稱，政府會繼續「鋪天蓋地」宣揚防騙信息，並與包括銀行及通訊業界在內的各持份者合作，共同建構防騙屏障。



懲教署署長黃國興（黃浩謙攝）

反修例更生人士再犯罪率低於其他釋囚

保安局資料顯示，543名涉及2019年反修例事件及違反《港區國安法》被定罪人士中，有538名曾自願參與懲教署「沿途有理」計劃，學習「中國歷史及加強國民教育」，和「心理及價值觀重整」等。

懲教署署長黃國興在特別財委會上表示，參與計劃並刑滿出獄2年或以上的更生人士有279人，其中2人出獄後因刑事恐嚇、非禮及襲擊導致身體傷害罪再被捕，並無涉及國安相關罪行，再犯罪率是0.7%，較其他獲釋人士的再犯罪率21.8%為低。

保安局局長鄧炳強。（廖雁雄攝）

另外，選委界議員吳傑莊關注「JPEX」案的調查進度，及事主何時能追回騙款。警務處處長周一鳴說，現時調查程序仍未完成，警方亦會就不同涉案人士向律政司諮詢法律意見，而相關案件被凍結資產總值約2.28億元，需要等案件差不多完結時再能斷定如何分配。

多名議員關注打擊騙案問題，鄧炳強指，除了加強與內地及海外執法機關合作之外，亦會繼續「鋪天蓋地」宣揚防騙信息，並與包括銀行及通訊業界在內的各持份者合作，共同建構防騙屏障。周一鳴說，針對人工智能對網絡警政的挑戰，警方與國際刑警組織、不同地區執法機構以及人工智能業界，一直都有緊密情報聯繫，並緊貼世界新型犯罪手法和趨勢。

入境事務處安排包機將越南籍非法入境者自願遣返越南。

鄧炳強：非常關注濫用免遣返聲請機制

工聯會議員鄧家彪表示，「假難民」在過去5年，每年都有淨增長，關注政府如何在源頭解決問題，又提出如果有關「假難民」在香港干犯刑事案件，能否即時遣返。

鄧炳強回應稱，政府非常關注濫用免遣返聲請機制問題，在粵港兩地合力加強執法下，今年2月非華裔非法入境者及新聲請數目，已較高峰大跌超過9成及5成半。

鄧炳強又說，政府需要尊重法治，包括遵守法庭判決，強調當局會在合法情況下，盡力將有關人士遣返；如涉及刑事案件，必須等待服刑完畢，並根據現行政策及程序下處理。他又提到，根據2022年12月更新的遣送政策，如聲請不獲確立人士就其免遣返聲請提出的司法覆核被原訟法庭拒絕，即使仍有尚待處理的法律程序，入境處仍會執行遣送行動。

勞聯議員林振昇表示，高才通簽證將進入高峰期，網上有廣告聲稱可代為製造工作證明，關注入境處如何打擊。入境處處長郭俊峰表示，就高才通簽證申請進行突擊巡查，無備存發現使用虛假工作記錄申請的個案。不過，他指入境處透過網絡罪案及法政調查小組進行網上巡查，加上就投訴個案進行執法行動，曾發現有人使用偽造文件申請工作簽證。他強調，會進行「放蛇」行動，拘捕誤導申請人的「黑中介」。