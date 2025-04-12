Coldplay演唱會｜內地歌迷二人花費萬元　居港長情粉絲第9次觀看

英國樂隊Coldplay本月8日起，在啟德體育園主場館舉辦4場演唱會，今日（12日）為最後一場。



有內地歌迷與家人二人來港觀看，讚賞啟德體育園交通方便，工作人員亦十分親切，他們在港逗留一晚，演唱會後會在附近用膳，預計整趟行程共花費約萬元。另有居港「忠粉」已在外地觀看八次Coldplay演唱會，今晚專程到來看第九次。



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Coldplay自8日起在啟德主場館舉辦演唱會，有觀眾早前批評，購票時網站並未表示座位屬「視線受阻」位，直至入場後才知座位在舞台後側，未能看到「大台」，側望則可看到其他演出。

來自內地、經Klook購買$2,099門票的趙先生與家來一同來觀看。他表示，早前留意到相關新聞，他在入場前說一直很擔心，「我來之前做最大功課就是查我的位置，但是現在還不知道（是否受阻），進去才知道。」

他讚賞啟德體育園交通方便，工作人員亦十分親切，願意再度來港看演唱會。他在港逗留一晚，演唱會後會在附近用膳，預計整趟行程共花費約萬元。

來自內地的趙先生讚賞啟德體育園交通方便，工作人員亦十分親切，願意再度來港看演唱會。（賴卓盈攝）

來自內地的陸先生亦經Klook購買$2,099門票，早前在小紅書見到有人購買到「視線受阻」門票，故一直很擔心，但要等入場才知道位置視線，他形容這次風波是一個小瑕疵。他指啟德體育園空間寬敞，「一路走過來都很舒服」，願意再來看演唱會。

目前居港的外籍人士Anna喜歡Coldplay十多年，曾在其他地方看過八場Coldplay演唱會，今次首次在港欣賞。她指香港交通較其他城市方便，很容易便能到主場館。她又形容體育園空間大並十分美觀，令她十分期待演唱會。

內地旅客王小姐為看演唱會首次來港，指體育園交通方便，如再舉行演唱會，可吸引遊客到訪。

▼ Coldplay香港演唱會尾場 4月12日▼

