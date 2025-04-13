九龍城潑水節｜市民報名卻抽不中 今年一償所願：好開心、好熱鬧
撰文：洪戩昊
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每年4月是泰國傳統新年，九龍城潑水節今日（13日）來到最後一日，除了潑水及市集外，亦有小型巡遊，現場雖然天色陰沉，但氣氛依然熾熱。有市民去年因兒子很想試玩潑水而在網上登記，但不獲抽中，今年終於一償所願，彌補遺憾。
另外，有小食檔檔主表示昨日因天氣不佳，營業額只有預期的一成，但對今日人流感滿意。
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九龍城區居民聯會、九龍城民政事務處及九龍城區議會合辦的「龍城美食潑水泰繽紛2025」昨日（12日）首日的潑水活動因雷暴警告生效而腰斬，今日則順利舉行。參加的市民須事先在網上登記，每節45分鐘。
現場所見，玩得最投入的是小朋友，但有不少成人亦玩個不亦樂乎，鍾先生便是其一。他從網上得知有此活動，兒子很想參加，他們去年已有報名，可惜不獲抽中，今年終於有機會首次參加。鍾先生形容現場氣氛「好開心、好熱鬧」，又指不擔心會像昨日般因天氣問題要腰斬。
Cedi小姐今年不是第一次來，會讓她再來的原因是潑水活動的趣味，「點潑啲人都唔會嬲！」今年潑水地點繼續被限制在賈炳達道公園籃球場，而不是在九龍城街上，但她大讚現場氣氛良好，並沒有被地點影響。
除了潑水外，賈炳達道足球場亦有很多食檔。售賣酒類的「Bullubullu Wine」負責人楊先生指，昨日本身現場氣氛頗熱鬧，但人群在開始下雨後便逐漸散去，導致昨日營業額比預期少了三成。不過，他很滿意今日的人流，預料能急起直追，整體生意額會比去年多一成。
賣小食的「城寨風味」的負責人陳先生則更指，昨日營業額只有預期的1成：「橫風橫雨，人都冇多個啦，仲邊有人嚟幫襯？」不過，他同樣表示滿意今日的人流。惟他指，主辦方指示不清晰，水、電等配置的地點也不明，花了很多時間處理。
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