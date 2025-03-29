緬甸地震︱蕭澤頤：專責組已聯繫被困詐騙園3港人　各人現時安全

警務處處長蕭澤頤任期將於下月1日屆滿，今早（29日）是他任期內最後一次以警務處處長身份，在香港警察學院結業會操典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。蕭澤頤在結業會操典禮後見傳媒，被問到昨日緬甸地震，當局跟進被困詐騙園區的港人工作會否受影響，他表示仍有3名港人等待救援，專責小組已成功聯繫3人，他們現時安全，希望能夠盡快安排他們回港與家人團聚。



2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

尚餘3名港人被困緬甸詐騙營 蕭澤頤：當局會密切跟進

緬甸中部昨日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里，並波及周邊國家。而在緬甸的詐騙營亦再次受到關注。保安局早前表示，2024年至今，共接獲28宗涉及港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案。其中25人已獲救返港，但仍有3宗個案尚未成功回港。

蕭澤頤今日表示，保安局及入境處等部門已組織專責小組，負責相關工作，目前仍有3宗個案跟進。他指當局會密切跟進，亦成功聯繫到該3名人士，他們現時安全，希望能盡快安排他們回港與家人見面。他又向地震中傷者及其家人致以慰問。

2025年3月28日緬甸發生大地震，泰國震感強烈，曼谷有興建中的建築倒塌（Reuters）

持份者一同努力打擊「太空油」有「1+1>2」效果

被問到最近警方大力打擊、俗稱「太空油」（Space Oil）的新興毒品。蕭澤頤指2024年市民吸食「太空油」的情況較2023年嚴重，而今年初開始，警員巡邏時已會用試紙向懷疑藏有或吸食太空油的人士做測試。

政府已在2月14日將「太空油」刊憲成為危險毒品後，於2月14日至3月27日期間，警方共處理了120宗「太空油」相關案件，當中157人被捕，有37人為21歲以下，包括16名學生。蕭澤頤又指不擔心用試紙測試會令吸食「太空油」的行為轉趨隱蔽，因為警方除加強巡邏外，亦會進行情報搜集及分析。他指出「太空油」相關案件中，有70宗在公共場所拘捕，另有50宗在非公共場所拘捕。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

蕭澤頤以其他毒品為例，指若其他持份者，如學校、家長及社工等能共同努力，在打擊毒品方面一定有成效。同樣地，如各持份者一同努力打擊「太空油」，便能做到1+1大過2的效果。

今年首兩個月行劫案與去年同期相若 僅多一宗

至於行劫案，他說去年全年行劫案有90宗，是自1969年有記錄以來第二低，更令他感到鼓舞的，是警方在行劫案的破案率達92.2%，為歷史以來新高。另外今年首兩個月的行劫案為12宗，與去年同期相若，微升1宗。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

他又說警隊在打擊行劫案時，閉路電視發揮了非常大的作用，以本月27日發生的土耳其人遇劫案為例，警隊透過閉路電視，在8小時內便拘捕了4名涉案匪徒。蕭澤頤強調警員的努力亦十分重要，在科技及人力相配合下，他相信香港罪案率會進一步改善。