復活節｜入境處料假期有604萬人次出入境　周五為陸路離境高峰

一連四日復活節假周五（18日）開始，入境處預計復活節假期間共有約604萬人次出入香港，當中有月505萬人次經陸路口岸出入。入境處預計4月18日陸路出境較為繁忙，約有近76萬人次；而4月21日將有約62萬人次陸路入境。處方指會彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道。



入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

入境處預計復活節假期期間共有約604萬人次出入香港。（周令知攝）

羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙

入境處估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。處方已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

入境處表示，會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。