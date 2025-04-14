復活節｜入境處料假期有604萬人次出入境 周五為陸路離境高峰
撰文：賴卓盈
出版：更新：
一連四日復活節假周五（18日）開始，入境處預計復活節假期間共有約604萬人次出入香港，當中有月505萬人次經陸路口岸出入。入境處預計4月18日陸路出境較為繁忙，約有近76萬人次；而4月21日將有約62萬人次陸路入境。處方指會彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道。
羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙
入境處估計，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有22.5萬、20.2萬及16.4萬人次出入境。處方已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。
入境處表示，會連同香港警務處、香港海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。
+1
復活節｜18間普通科門診假期開放 急症室4.14起有特別退款安排復活節天氣｜天文台料潮濕炎熱 市區最高28度 北上廣東留意有雨天文台：下周初最高29度 温差頗大 復活節假首3天有驟雨較潮濕放寬商場公共空間限制 豁免書可一簽多用 復活節、五一盡快審批兩周581宗網購騙案涉$1415萬 復活節前湧假旅遊專頁氹買機票套票