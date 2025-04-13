復活節天氣｜天文台料潮濕炎熱　市區最高28度　北上廣東留意有雨

一連四日復活節連星期日假期本周五（18日）開始，天文台今日（13日）指出，預料一股偏南氣流會在本周中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫介乎22至28度，潮濕炎熱。天文台預測未來九日氣溫維持在2字以上，料最高升至29度，逼近今年暫時最高氣溫紀錄（3月28日錄得的29.4度）。



將會北上的市民要留意，天文台指一道低壓槽會在本周後期至下周初為廣東內陸帶來驟雨。



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4月13日下午3時20分各區錄得的相對濕度低於30%。(天文台圖片)

4月13日下午黃大仙相對濕度降至30%。（倪清江攝）

周二市區氣溫或升至29度 北區兩地方料破30度

天文台表示，受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，未來一兩日廣東地區能見度較低，日夜溫差頗大。

天文台預測周一及周二（14及15日）天晴，部份地區能見度較低，日間炎熱及非常乾燥，周二可能升至29度，相對濕度最低只有30%，最高75%。

自動分區天氣預報顯示，北區上水及打鼓嶺周二下午氣溫將升至31度，比市區高2度。

天文台料周三（16日）大致天晴，日間乾燥，初時部分地區能見度較低；到周四（17日）部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。

天文台4月13日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日天晴炎熱。（天文台網頁截圖）

環保署預測4月14日上午各區健康風險級別達中至高水平。（環保署網頁圖片)

中央氣象台的全國沙塵天氣預報圖顯示，由4月13日早上8時至14日早上8時，珠江口一帶會被「揚沙或浮塵」覆蓋。（中央氣象台圖片)

復活節長期本周五開始，天文台預測周五及周六（18及19日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。到下周日（20日）短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，早上沿岸有薄霧，氣溫介乎23至28度，與之前兩日相若，該日為二十四節氣的「穀雨」，不過預測未見有雨；到下周一（21日）假期最後一日，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫同樣介乎23至28度。

天文台預測下周二（22日）市區氣溫升至29度，再挑戰今年最高氣溫紀錄。

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼

