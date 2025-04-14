科大副校汪揚出任港大副校長　負責大學拓展　8月1日履新

香港大學今早（14日）公布，科技大學副校長（大學拓展）兼數學者汪揚將出任為港大副校長（大學拓展），8月1日履新。負責大學拓展的副校一職自2017年中出缺，相隔約八年，校方終成功招聘人選出任。



科大副校長（大學拓展）汪揚教授則發表題為「Web3與人工智能：挑戰與機遇（Web3 & AI &: Challenges and Opportunities）」的演講。（資料圖片 / 科大提供）

港大校長張翔致函教職員及校友稱，經過全球招聘，校委會在1月14日的會議上，通過相關委任。張翔相信汪揚的國際視野、豐富的行政管理經驗和強大人脈，能帶領大學的戰略性發展。

電郵提到，汪揚於2020年獲委任為科大副校長（大學拓展），現為科大數學系、工業工程及決策分析學系講座教授。2014年，汪揚加入科大出任數學系系主任，2016年任理學院院長。任內主導籌建科大廣州校園，並聯合創立科大「大數據研究所」。

汪揚於1990年獲哈佛大學博士學位，加入科大前，曾在美國喬治亞理工學院、密歇根州立大學數學系任教。

根據科大「管治及領導架構」網頁，已刪去汪揚資料，副校長（大學拓展）一職標示為空缺。

翻查資料，香港大學副校長（大學拓展）一職自2017年中懸空，一直未能成功招聘人選。至2019年，電機電子工程系講座教授田之楠獲暫任，期後田於2021年6月離任。

至2023年底起，港大陷入管治風波，去年中校委會被指繞過校長張翔，通過多項暫任副校任命，包括首席副校王于漸「降呢」至大學拓展一職，決定惹起爭議。

經政府調研小組介入後，王于漸於同年9月「官復原職」，大學拓展未有人出任，直至今日（14日）才再有任命消息。