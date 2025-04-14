34歲男感染腦膜炎雙球菌　發燒入院現時情況穩定　潛伏期無外遊

衞生防護中心今日（14日）調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，34歲男患者過往健康良好，上周二（8日）開始發燒、頭痛及瘀斑，兩日後入院治療。血液化驗證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，患者現時情況穩定，潛伏期沒外遊，家居接觸者未有病徵。中心提醒市民避免直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫，時刻注意個人和環境衞生。



衞生防護中心正調查一宗34歲男子侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。（資料圖片）

患者過往健康良好 家居接觸者暫無病徵

衞生防護中心調查顯示該名34歲男子過往健康良好，上周二（8日）開始發燒、頭痛及有瘀斑，周四（10日）到仁濟醫院急症室求醫，同日入院接受治療。他的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定。他潛伏期內沒有外遊，家居接觸者至今沒有出現病徵。

中心表示腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道、口、鼻的分泌物傳播。潛伏期2至10日，一般為3至4日。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。

預防感染措施

• 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手

• 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手

• 避免到人多擠迫的地方

• 避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸

• 前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情

• 從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

