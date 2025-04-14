8男女涉放炸彈　訊息稱在製鋁熱彈　首被告解釋是追女仔的話術

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(14日)在高等法院進行第5天的自辯，並解釋他在Telegram的訊息。包括一些他和女示威者「Freedom HaI」的對話，並在訊息曾稱：「今晚專心調鋁熱彈」。首被告解釋，當時聽聞有示威者製造鋁熱彈，他不懂製造，但為吸引女方注意，假裝他正在製造，實際上只是「吹水」。他又形容，該女示者「幾靚女、又後生」，當時正追求對方，訊息中會用上誇張說法，並指這是追女仔的話術。



被捕時有3部電話

首被告何卓為（41歲）被捕時，警方在其身上搜出三部手機，分別為Samsung手機、黑色iPhone和金色iPhone。在其Samsung手機的Telegram帳戶「想和你通渠」，於2020年2月2日(即羅湖爆炸事件當天)，曾和帳戶「叉雞飯呀 陳」（控方指稱是第五被告楊怡斯）對話。其中首被告手機的帳戶「想和你通渠」問：「Bombed？(炸了？)」「叉雞飯呀 陳」答：「聽唔到。」

首被告何卓為稱與女示威者的對話帶點誇張失實，目的為吸引女方注意。(網上圖片)

首被告何卓為認對話曾提及他曾入雨水渠嘗試進入理大但不果。（Adnan Abidi / 路透社）

三星手機是朋友借來的

首被告自辯時稱，該Samsung（三星）手機是友人「阿鬼」借給他的。他不認識「叉雞飯呀 陳」，對話與他無關。首被告又解釋，「叉雞飯」一詞，源於2019年底一名大叔到茶餐廳吃飯時，和防暴警口角，當時大叔稱：「我入去食叉雞飯呀。」相關片段在網上瘋傳。首被告指他認識的人中，有6至7人的帳戶也有使用「叉雞飯」。

見年輕女示威者靚女想引其注意

首被告繼而講及其黑色iPhone中，當中的TG帳戶「五飛」和「Freedom HaI」的對話。首被告確認，「五飛」是他使用的帳戶。2020年11月16日，「Freedom HaI」在訊息透露她身處理大，首被告稱：「過嚟搵咗你先。」「Freedom HaI」回答：「我再爆左多，縫咗3針。」首被告解釋，當時理大尚未被圍封，他亦在理大，其後在理大找到「Freedom HaI」，她在理大被玻璃碎割傷。首被告形容她「幾靚女、又後生」，故想：「撩吓佢傾計咁。」他亦在訊息稱：「慘，見絲打傷心痛。」

傳送自拍照因當時用戶常轉換名稱

他在同月20日的訊息稱：「尋晚爬到Z core外牆，俾狗追，救唔到人。」首被告解釋，當時向「Freedom HaI」透露，他看了渠務署圖則，準備經雨水渠入理大。他確認，當時的確有爬渠入理大，但不成功。「Freedom HaI」則於21日發訊息：「上水ar」、「我好擔心」，首被告其後在訊息表示他安全，並傳送兩張自拍照予對方。首被告解釋，因為TG帳戶常轉換帳戶名字或電話號碼，搞亂各人的身份，因此傳送自拍的照片。

首被告何卓為稱，他當時想追求的一名女示威者「Freedom Hal」，兩人在理大衝突期間曾有過對話。（資料圖片）

認說話有誇張成份

兩人其後談及該年舉行的區議會選舉，當時首被告表明反對該選舉，認為它給予人假希望，並認為應該「打到死為止」。首被告指，當時對「Freedom HaI」有好感，並想「追女仔」，他稱：「打到死為止」是「有啲誇張」。

假稱在製鋁熱彈為吸引注意

同月28日，首被告向「Freedom HaI」發訊息稱：「星期日唔知打唔打」和「今晚專心調鋁熱彈」。首被告解釋，當時聽聞有示威者製造鋁熱彈，他不懂得製造，為吸引對方，故假裝在製造該彈。

與女示威者談化學只是吹水

Freedom Hai回覆稱：「我唔識chem(chemistry，化學)。」首被告再回應：「我都係今年先學(文科)」。他解釋，其意思是今年才學化學知識，但當時只是「吹水」，他實則沒有學習化學知識。首被告補充，訊息的說法是「反襯」，顯示自已本身是讀文科，亦不受讀什麼科目限制，可以學習不同事物。他於同日又在訊息稱：「無嘢做，下星期想去睇人間失格」，並把電影《人間失格》的介紹傳給「Freedom HaI」。被告庭稱，當時是想趁機約對方看電影。

稱一定奮戰到底是自我麻醉

首被告同日亦講及一名認識的示威者被捕旳消息，「Freedom HaI」回覆指： 「我唔會放棄」、「一定奮戰到底」和「好傷心」。首被告在訊息續稱：「我自己放棄囇所有嘢去抗爭」和「一定要打底佢吔先可救手足」。首被告解釋，他認為投入了很多時間和資源，當時的說法略帶誇張和煽情。當時知道示威者正敗退，訊息的說法只是自我麻醉，屬誇大的說話。首被告補充，「Freedom HaI」當時受了傷，他訊息想表示，「Freedom HaI」不能做到的事，他可以嘗試，形容這是追女仔的術語。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022