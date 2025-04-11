8男女涉放炸彈　首被告疑其單位的人涉案　轉酒店暫住途中被捕

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(11日)在高等法院繼續自辯，他稱被捕前已懷疑，他曾出入他在大角咀單位的人，或涉及2020年1及2月所發生的爆炸案。同年3月，有朋友向他稱：3月8日將軍澳可能有啲事發生，他因而在青衣租用了兩晚酒店，惟在途中已被警方拘捕。



群組發現租用單位冒煙

首被告何卓為(41歲)稱，2020年3月7日晚上，他返回在大角咀宏創方租用503室單位途中，示威者「阿蛋」叫他查看Telegram群組「烘焙同好會0.3」。首被告查看後，知道其單位冒煙，並有保安查問。他擔心觸發室內的灑水設施，並感到慌張，故在群組問為什麼如此大煙，群組內有人回應：「大煙咗啲啫」。他返回單位後，發現單位沒有損毀，便沒有深究。

被告何卓為稱他有懷疑曾出入其單位的人，涉及本案所指的爆炸案。(網上圖片)

有朋友曾委託買變裝用品

首被告稱，他的朋友April早前向他提到有朋友因社運案被控，並遭人「起底」和滋擾。April委託他買「變裝物品」，他曾把這事告知友人Vivien後，Vivien有替他買了化妝品、假髮和假鬍鬚等。3月7日晚，他回單位查看單位後再外出，並與Vivien用膳，Vivian把裝有「變裝用品」的袋交給他。他於10時許返回單位，當時第三被告吳子樂和第六被告張琸淇在其單位內。

擔心有事發生訂了青衣酒店房

首被告又稱，當時已懷疑其單位出入的人，有可能牽涉早前發生的爆炸案。他的朋友「阿蛋」又於同日下午告訴他：「3月8日將軍澳可能有啲事發生」，勸他避開。首被告便叫朋友代訂青衣一酒店房。並訂了兩晚，打算3月8日後再作考慮。首被告於3月7日晚上約10時半，離開單位，並帶備假髮和假鬍鬚，以便日後給予April。他前往青衣途中被警員拘捕。

重申沒有見過單位內的化學物品

辯方問及，警方在其單位內檢取的多項物品。警員在單位內一個行李篋，檢獲3.4公斤硫磺。首被告稱他早前替Rachel買的硫磺份量，少於3.4公斤，也沒有把硫磺放入行李篋。此外，該行李篋內亦有16.2公斤硝酸鉀、5.2公斤鎂粉和9.4公斤鋁粉，他都沒有見過。

沒有見過家見過TATP

此外，單位內亦檢獲煎鍋，煎鍋上有爆炸品「火箭糖」。首被告稱2020年1月至2月初曾見過該煎鍋，當中的物質沒有腐爛的氣味，也沒有引來蒼蠅。他後來把煎鍋放到雪櫃附近，並用膠袋遮蓋後，沒再理會。當時沒想過鍋內物質與爆炸品有關。就單位內發現的白色粉末TATP，首被告指沒有見過。他補充，透過新聞得知社運事件中涉及TATP爆炸品的案件，但他未見過TATP的真實模樣。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022