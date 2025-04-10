8男女涉放炸彈　首被告稱嘉頓山聚會時酒醉　只記得有人談股票

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(10日)在高等法院第三天自辯，提及他被捕前數天所發生的事，首被告稱他當時打算淡出社運圈子，並打算賣成人玩具及籌辦直播平台，故約了任程式設計員的第四被告見面。他有出席有其他被告出席的嘉頓山聚會，但他稱只因其友「阿蛋」叫他往「露面」，他出席時酒醉，沒參與討論，只認得第三被告曾叫人投資股票及虛擬貨幣。他又稱那幾天都有外出，對於控方指次被告疑曾在其單位試爆炸彈，首被告稱沒有聞到異味。



控方指被告們疑策劃放第三個炸彈

本案涉及兩次爆炸事件，分別為2020年1月27日凌晨在明愛醫院男廁發生；及於同年2月2日下午在羅湖站發生。控方指，各被告疑計劃在同年3月8日，悼念墮下身亡的科大生周梓樂的活動中，在將軍澳尚德停車場的祭壇上引爆20公斤炸彈。警方有監視被告行蹤，曾見部份被告在嘉頓山聚會，警方在3月7日拘捕多名被告。

首被告何卓為稱他出席嘉頓山聚會時酒醉，只有印象有人提及投資股票及虛擬貨幣。(網上圖片)

控方指被告們原計劃在其中一次周梓樂的悼念會上放炸彈，但他們在原定計劃前一天被捕。（孔繁栩攝）

首被告稱不知次被告曾上其單位

首被告何卓為(41歲)提及他被捕前數天前的事情。他稱2020年3月3日離開其大角咀宏創方503室單位後，曾和朋友用膳。控方的影片證據顯示，第二被告李嘉濱(30歲)和一名男子當晚曾到首被告的單位。首被告指，該男子為「大隻仔」，但他稱事前不知道兩人會到其單位。他於3月4日凌晨3時返回單位時未嗅到異味。辯方指，控方所呈疑為測試爆炸品的影片，似在首被告單位的廁所進行，首被告回應說：「味道方面真係無。」

擬辦直播平台約第四被告問意見

首被告續指，3月5日中午1時許他離開單位，當晚他和另一示威者「阿蛋」及第四被告張家俊(34歲)飲酒，並傾談成人玩具的生意。他稱同年1月時已有這構思，至3月時有意辦直播平台。由於涉及應用程式，因此向撰寫程式的第四被告索取意見。他不在單位期間，第二被告和「大隻仔」亦曾出入其單位。

女示威者Rachel託買硫礦

首被告稱至3月6日下午，他與「阿蛋」食下午茶。首被告早前提及，他因想淡出社運圈，曾叫「阿蛋」把其Telegram帳戶改為首被告的綽號「五飛」，並用該帳號加入一些TG的「公海」群組發言。「阿蛋」當日見到他時，稱已把帳戶名稱由「五飛」，改為「William Wallace」。女示威者Rachel在群組委託「William Wallace」買硫磺。「阿蛋」回應：「買到一斤就一斤，兩斤就兩斤」，但沒有指定數量，也沒有講及原因。

警方跟蹤眾被告行蹤時，曾見他們在深水埗嘉頓山聚會。（資料圖片/區家鳴攝）

「阿蛋」著到嘉頓山露面

首被告稱他當天晚上要帶一個釣魚團，第七被告何培欣(26歲)亦有參加，該團在香港仔出發，他和第七被告出發前在香港仔買硫磺。他帶完團後，「阿蛋」告知他曾用首被告名稱的帳戶加入了一個群組，該群組當晚上在嘉頓山有聚會，「阿蛋」著首被告「露一露面」。

醉酒下出席嘉頓山聚會

首被告稱他帶團時飲了很多酒，他在第七被告扶持下前往嘉頓山。他在聚會時仍然醉酒，沒有參與討論，印象中第三被告吳子樂(32歲)建議投資股票和虛擬貨幣。他指Rachel當晚亦有出席，但硫磺由第七被告帶走，故當晚沒有把硫磺交給Rachel。

出門後第二及三被告曾出入其單位

他出席聚會後，於3月7日凌晨1時許返回單位，當天下午約3時，他到新浦崗探中學同學。根據閉路電視片段，第二被告、第三被告吳子樂和Rachel多番出入首被告單位，期間曾有煙從單位冒出。監視警員早前並供稱曾看到單位有火光。首被告卻稱，他離開新浦崗後，先到深水埗向第七被告取回硫磺，當晚7時半左右返回單位，當時次被告仍然在單位內。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022