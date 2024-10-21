西貢黑的｜三大死穴令遊客肉隨砧板上　江玉歡：冇配套點生態旅遊

【黑的/黃金周/西貢黑的橫行之二】近年內地旅客的旅遊模式轉變，熱愛生態旅遊或探索香港的山野秘境，尤其鍾情西貢麥理浩徑、東壩和西灣亭，卻成為黑的司機的「劏客」目標。

《香港01》拆解西貢黑的橫行多年之謎，歸納出三大「死穴」，慘令旅客「肉隨砧板上」，最主要是交通配套問題，東壩平日沒有小巴，只有的士行走；西灣亭完全接收不到網絡和電話訊號，無法電召的士服務，而且公共運輸班次少；即使東壩有網絡訊號，但的士司機不願空車前來，若不加錢使用網約平台召的士，也會被不停取消訂單。

立法會議員江玉歡認為，西貢黑的問題癥結在於交通配套嚴重不足，單是以立法來懲罰「黑的」，並不能有效解決「劏客」的問題，應在景點加開巴士或小巴線，「冇配套又點搞生態旅遊？」



有行山客指，的士司機會「冚旗」，即在車頭放出「暫停載客」牌，然後降下車窗，問客人目的地後要求每位加200元，價錢不合「車都唔畀你上」。（夏家朗攝）

有的士司機透露，西貢一直有「黑的」濫收車費，有行家曾報警舉報亦不見成效。（夏家朗攝）

專線小巴傍晚開出尾班車 服務不足應付需求

西貢有不少熱門行山路線，包括西灣亭/赤徑石灘路線、北潭涌西貢郊野公園/萬宜水庫東壩路線等，大部份行山客都會以西灣亭或東壩為終點。這兩個地點自然聚集了一大群行山客，而這些郊野的受保護地方，都是禁區範圍，外來車輛若沒有禁區紙便不能駛入，只有巴士、小巴及的士可以行走，對的士司機來說等於是「覓食」好地方。

不過，東壩在星期六、日及公眾假期，才有專線小巴9A路線往來北潭涌及東壩，行山客在其他日子只有乘坐的士離開，或由東壩徒步至少兩小時往北潭涌，才有巴士出市區。該輛專線小巴9A周六、周日及公眾假期早上9時30分由北潭涌出發，下午6時40分開出尾班車；東壩頭班車在早上10時開出，下午5時為尾班車，每20分鐘一班。但9A在周一至周五則不設服務。

東壩在假期時，才有專線小巴路線往來北潭涌及東壩，行山客在其他日子只有乘坐的士，或徒步行往北潭涌這兩個方法離開。（16SEATS.NET 小巴薈截圖）

另一個「黑點」西灣亭同樣是不少內地旅客行程的終點。比東壩好一點的是，有一條村巴路線NR29會載客往返西貢市中心及西灣亭，而且有固定班次，但坐位有限，每班車限載19人，而且班次疏落，行山客往往需排長龍。不過，該輛專線小巴下午6時後便停止服務，意味着入夜後才抵達西灣亭的行山客，想乘車離開就只有的士這個選擇。

西灣亭成流動數據網絡「黑洞」 無法叫車

自北潭涌打後進入郊區範圍的路段屬禁區，車輛需要申請「禁區紙」才可進入。專營小巴及的士就不在此限，所以行山人士的選擇相當有限。欠缺大眾運輸，旅客行完山後又未必有足夠體力、亦不太想行回市區，黑的司機就是看中這一點，在東壩及西灣亭變成「黑的專營區」。

而比東壩更糟的是，在西灣亭是無法搜尋到流動數據網絡，代表行山客不能夠經網約車平台預約的士。即使有衛星的士台，但在西灣亭的行山客未必能成功打通；在東壩雖然沒有網絡接收不良情況，但經衛星的士台預約的士，就逃不過被要求加錢。就算在網約車平台，找到的都是西貢區的士；即使有市區的士，亦會因路程遙遠而不接單。

在西灣亭是無法搜尋到流動數據網絡，代表行山客不能夠經網約車平台預約車輛。（盧翊銘攝）

東壩收到網絡 召的士屢被消了訂單

記者於10月4日在東壩，便與兩名內地旅客進行實測過，其中曾先生試過2次在網約車平台預約的士，趙小姐也試過5次，但最終都被取消了訂單。應記者要求，趙小姐又再試一次，結果仍是以失敗告終。問到這刻的心情，她邊說很累，很餓，想快點回家。

曾先生提議巴士或小巴公司可以在非公眾假期時亦開班次，不過他認為班次可以不用太密，畢竟非公眾假期未必有太多人行東壩，如此一來可減輕巴士或小巴公司的經營成本。但在假期時可以加密班次，好讓行山客免被的士司機濫收車費。

今個國慶黃金周是「的士司機違例記分制度」生效後的首個內地長假期，不少內地旅客抽空來西貢行山或露營。有的士司機向記者透露，西貢一直都有的士「劏客」的問題，即使「記分制度」生效，亦未能起阻嚇作用。（夏家朗攝）

專線小巴載客率已達97.3%

交通配套不足、沒有網絡、的士司機又拒絕不加錢來載客，三個因素加起來成為了的士司機可以「坐地起價」的條件，即使「的士司機違例記分制」生效，似乎亦未能遏止「劏客」歪風。

其實早在2018年7月，當局便已為應付東壩假日時的人流，以及減少黑的「劏客」情況而開設9A路線小巴，當時一度受的士業界反對。至2021年4月，9A小巴於下午3時至7時期間的載客率為97.3%，可見行山人士有此需求。同年10月，此線曾擴展至假日整個日間行走，當時有意見認為此線提供全日服務可以杜絕的士坐地起價接送客人的現象，惟依然未能滿足假日前往萬宜水庫東壩郊遊的乘客需求。

時至今日，相關交通措施並無因時制宜，與時並進，專線小巴服務依然只在假日提供服務，更曾縮短服務時間，對於在非假期日來行山的市民及旅客來說，完全使用不到小巴服務。而且，旅客不會在香港假期時才來行山，他們沒有公共交通工具，最終難逃被「劏」。

+ 3

江玉歡：癥結在於西貢區的交通配套不足

立法會議員江玉歡表示，單是以立法來懲罰「黑的」並不能有效解決西貢有的士司機「劏客」的問題，「立法不是萬靈藥」。她認為問題的癥結在於西貢區的交通配套不足，市民及旅客在行山熱點有乘車需要，但集體運輸或公共交通未能滿足時，部分的士司機知道有利可圖，自然會鋌而走險濫收車資。

她又認為，政府現時大力推動旅遊，但應考慮當區交通等配套，可在景點加開巴士或小巴線。甚至可以推出類似「優質的士」的措施，或者放寬網約車。

立法會議員江玉歡認為，市民及旅客在行山熱點有乘車需要，但集體運輸或公共交通未能滿足時，部分的士司機知道有利可圖，自然會鋌而走險濫收車資。（資料圖片）

警方：可記下司機姓名、車牌、司機證編號 再致電舉報

根據警方資料，2022年至2024年9月，警方在西貢分區有關的士濫收車資所接獲的投訴數字共有11宗。至於執法數字，分別為16宗、42宗以及15宗。警方指，一向關注的士司機違規行為，並會繼續加強針對性執法行動打擊相關罪行；提醒的士司機切勿以身試法。

警方亦建議市民，一旦懷疑的士司機涉嫌任何不當行為，可記下司機姓名、車牌、司機證編號、事發的日期、時間及地點，並可致電「1823」政府一線通、交通諮詢委員會轄下的交通投訴組或向警方舉報。

特首李家超在新一份《施政報告》中提到，會銳意推生態旅遊，並將成立「發展旅遊熱點工作組 」，由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，在地區發掘和建設旅遊熱點；當局會利用好香港豐富和獨特的資源，打造香港成為首選旅遊目的地，做到「香港無處不旅遊」。但要發展生態旅遊，現時交通配套又是否足夠？新景點又會否如東壩及西灣亭般，成為黑的「劏客溫床」？

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！