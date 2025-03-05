上村謙信｜因《未成年》被封BL男神　日本網民不信涉非禮：假新聞

日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信，被指來港舉行粉絲見面會後，3月1日在旺角砵蘭街舉行慶功宴期間，涉嫌非禮一名女翻譯員被捕。消息曝光後引來網民熱議，但有不少日本網民就質疑被捕人士並非上村。



日本男子組合「ONE N' ONLY」成員上村謙信，去年底憑BL劇《未成年～青澀的我們笨拙地進行中～》爆紅，3月1日與劇中拍檔本島純政來港舉行粉絲見面會。誰知3月4日他的經理人公司星塵傳播發出聲明，稱上村謙信因「確認有重大違反合約的行為」，故即日將他退團及解約，Instagram帳號亦已被刪除。

不少粉絲因突然的宣布非常震驚，紛紛討論是甚麼「違反行為」導致他在組合準備巡演，並登上武道館演出的關鍵時刻忽然退團。香港媒體同日報導一名「日本男性因涉嫌非禮被捕」的新聞，引起部分網民臆測與上村相關。但因起初港媒報導疑犯為「27歲」，而上村其實只有25歲，有不少日本及海外粉絲便指控報導為「假新聞」，直指報導內容屬於誹謗。也有猜測指上村去年被爆「床照」，躺在床上裸著上身用手機，懷疑解約原因與此有關。

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日本粉絲在X上展開熱烈討論，在轉貼香港媒體報導截圖的貼文下，能看到有不少粉絲留言指「消息未確定」，要求樓主刪除貼文。亦有粉絲為上村辯護，指「香港對非禮比較嚴格」，相信他即使有碰觸給女性，也絕對不是因為有「色心」，而是「因為飲酒太興奮才會抱住對方」，「而且有工作人員在場，他絕對不是會做出這種沒有專業意識的行為的人」。

也有人開Po寫「千字文」，文中指他是個「清純」、「溫暖」又為粉絲著想的人，難以接受他突然退團。又表示「會一直一直喜歡你。要幸福地活下去。」。亦有不少聲音要求上村親自出面解釋，否則絕不能接受他被解約。

不過據香港司法機構資料指，上村已被暫控一項「猥褻侵犯」罪（案件編號：WKCC 919/2025），案件已於周二（4日）上午在西九龍裁判法院提堂。案件押後至4月15日再提訊。根據香港法例第200章刑事罪行條例第122條，「猥褻侵犯」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。

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