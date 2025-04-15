消委會冷氣機｜日立/樂信/美的/東芝製冷供暖遜聲稱　珍寶最耗電

消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本，包括5款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，當中四個樣本遜於其聲稱。其中日立牌及樂信牌的製冷量，較其聲稱數值分別低2.4%及2.6%。美的及東芝的供暖量，亦較聲稱數值低1.2%及1.4%。消委會提醒有關廠商加強品質監控，以確保產品表現符合標示。



消委會又發現，珍寶的製冷能源效率最低，估計每年需付$1,630電費，是所有樣本之中最貴；大金的製冷能源效率則最高，估計每年需付$1,184電費，是所有樣本之中最低。



是次測試的12款「兩匹」變頻式分體機，售價介乎$9,888至$20,580，包括5部冷暖空調機，以及7部淨冷型冷氣機。

所有冷暖空調機製冷高於數值 三菱電機最高

製冷量方面，12款樣本在最大負荷狀態運行下量得的製冷量介乎5.078千瓦至5.526千瓦，其中10款量得的數值較其聲稱數值高出1.5%至5.8%，獲得5點評分。所有冷暖空調機均高於其聲稱數值，均獲得5點評分。至於其他淨冷型冷氣機，三菱電機的淨冷型冷氣機（纖巧型室外機）的製冷量較其聲稱高於5.8%，是所有樣本當中最高。不過，日立牌及樂信牌的製冷量，則較其聲稱數值分別低2.4%及2.6%。

三款供暖量高出1.0%至2.7% 兩款遜於量得數值

供暖量方面，5款冷暖空調機樣本量得的供暖量介乎5.271千瓦至6.163千瓦，當中3款量得的數值較其聲稱高出1.0%至2.7%，獲得5點評分，分別為三菱重工、格力、三星。三星的供暖量較聲稱高於2.7%，是所有樣本當中最高。不過，美的及東芝的供暖量，亦較聲稱數值低1.2%及1.4%。消委會提醒有關廠商加強品質監控，以確保產品表現符合標示。

消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本。（消委會提供）

機電署表示，雖然有冷氣機在測試中量得的製冷量或供暖量略低於聲稱的水平，但仍在《產品能源標籤實務守則》及國際慣常做法容許的公差範圍（即10%）之內，故結果可接受。機電署已提醒有關供應商品質控制的重要性，以確保產品符合強制性能源效益標籤計劃的要求。

東芝回應指，出現差異的原因可能由測試環境或使用設備不同所導致，強調測試結果仍然符合機電工程署之要求。

消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本。（消委會提供）

大金、三菱重工最省電

慳電能力方面，冷氣機的CSPF反映其製冷能源效率，數值愈高代表較省電。消委會測試的12個樣本之中，數值最高的樣本是大金的淨冷型冷氣機，達6.535，屬最省電；最低的則為珍寶，達4.746，為樣本之中最不省電。製冷能源效率最高的樣本，較最低的全年省電達27.4%。

供暖方面，HSPF數值愈高，表示能源效率亦愈高。最高的冷暖空調機數值為三菱重工，達5.247，屬最省電；最低的則為東芝，達4.722。供暖能源效率最高樣本，較最低樣本全年省電10.0%。

消委會測試了12款「兩匹」變頻式分體冷氣機樣本。（消委會提供）

珍寶製冷能源效率最低 大金最高

消委會估算製冷所需的電費，假設每年開機進行製冷共180天，每天12小時，以每度電1.7元計算，估算出樣本每年製冷所需電費由1,184元至1,630元不等。珍寶的製冷能源效率最低，估計每年需付$1,630電費，是所有樣本之中最貴；大金的製冷能源效率則最高，估計每年需付$1,184電費，是所有樣本之中最低。

供暖方面，東芝的能源效率最低，估計每年需付$117電費，是所有樣本之中最貴；美的供暖能源效率則最高，估計每年需付$100電費，是所有樣本之中最便宜。