消委會沐浴球｜$37碰碰狐性價比高過$100泰國THANN　9款含致敏物

消費者委員會今日（15日）公布針對市面上17款沐浴球樣本的調查結果，其中9款樣本檢出香料致敏物質，有2款檢出的致敏物濃度超出歐盟需標示的水平卻未有標示；亦有12款樣本無標示到期日。消委會促請供應商提升產品資訊透明度，提供成分列表、使用方法及到期日等資料。



另外，是次測試中，共6款浴球總評價達到5星，單價由37元至99.7元不等。最便宜的5星浴球為韓國製的碰碰狐鯊魚寶寶（Pinkfong Baby Shark）露營浴鹽球，性價比最高；最貴為泰國知名水療品牌THANN的Aromatic Wood Bubble Bath Ball，同樣獲5星評價，但消委會在該產品中檢出一種香料致敏物質。



消費者委員會今日（15日）公布針對市面上17款沐浴球樣本的調查結果，其中9款樣本檢出香料致敏物質。（周令知攝）

消委會是次測試的17款沐浴球，測試結果發現9款樣本含致敏香料，但濃度不高。另外，所有樣本均未檢出游離甲醛、特定防腐劑（CMIT/MIT）及污染物二噁烷。

▼9款含致敏香料浴球▼



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不過，當中有兩款樣本檢出多於一種香料致敏物，並含苯甲酸苄酯，包括Shiok Shop及DANI Naturals。消委會指，兩款樣本中的苯甲酸苄酯濃度高於0.01%，據歐盟規定須作出標示，惟樣本未於成份列表中標示。該機構認為，或者與樣本來自本港及美國有關，2個地區無標示香料致敏物的規定。

Shiok Shop的泡泡炸彈 - 檸檬馬鞭草有4種香料致敏物。（周令知攝）

是次測試中，共6款浴球獲得5星，包括碰碰狐、BANDAI NAMCO、NOL、Nailmatic、THANN、BHAWÁ。6款在香料致敏物中均獲5點評分，不過THANN及NOL含致敏香料；3款附有小禮品的樣本碰碰狐、NOL及BANDAI NAMCO均在玩具安全中獲5分。

當中最便宜的產品為，產自韓國的碰碰狐鯊魚寶寶露營浴鹽球，售價37元，性價比最高；最貴為產自泰國的THANN Aromatic Wood Bubble Bath Ball，單個售價99.7元。

▼消委會沐浴球評分表▼



消費會沐浴球評分表，下續。（香港01製圖）

消費會沐浴球評分表。（香港01製圖）

NOL分銷商表示，雖然日本對沐浴球產品沒有標示使用期限的規定，但也會跟日本廠方商議怎樣在新產品上作出改善。Shiok Shop供應商指，在網購平台有標示產品保質期為6個月。