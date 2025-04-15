新光黃埔戲院｜無現場大戲演出　播粵劇電影　李居明解釋座位有限

【新光戲院／黃埔新光／新光結業／李居明／和記地產】屹立北角52年的「粵劇殿堂」新光戲院，自3月3日因不獲業主續租而光榮結業。負責管理新光戲院的李居明今日（15日）與和記地產集團舉行簽約儀式，公布新光黃埔將於6月中開幕。不過他表示不會在現場上演粵劇，只提供折子戲等。「唔係唔想做，我哋梗係好想做啦，但佢係戲院嚟嘛，佢戲院改極都係小嘅劇場。」



取而代之是，新光黃埔將會播放粵劇電影。他透露目前正在製作包括《金胎蝴蝶夢》、《金石牡丹亭》等10套粵劇電影，每套長達約3.5小時，強調觀眾可清楚欣賞「老倌」的表情及動作。



2025年4月15日，負責管理新光戲院的李居明（右）與和記地產集團正式簽約。（盧翊銘攝）

新光黃埔只演出折子戲 看大戲要去西九戲曲中心

新光黃埔不會現場上演粵劇，負責管理新光戲院的李居明解釋，由於新光黃埔分為4個影廳，各提供400個座位，因此考慮到成本問題，只會演出戲曲中某一段折子戲等，觀眾需前往西九文化區的戲曲中心，繼續欣賞傳統大戲。「唔係唔想做，我哋梗係好想做啦，但佢係戲院嚟嘛，佢戲院改極都係小嘅劇場。」

2025年4月15日，負責管理新光戲院的李居明（右）與和記地產集團正式簽約。（盧翊銘攝）

李居明：正拍攝10套粵劇電影 不包括《粵劇特朗普》

李居明透露，目前正在製作10套粵劇電影，包括《金胎蝴蝶夢》、《金石牡丹亭》等，但不包括當紅的《粵劇特朗普》，擬日後在下午播放，目前票價未定。

他強調每套粵劇電影原汁原味，長達約3.5個小時，更運用近景及遠景鏡頭，因此相對於以往必須遠距離觀看粵劇，觀眾可清楚欣賞「老倌」的表情及動作。

李居明期望新光黃埔能成為《中年好聲音》參賽者的舞台。（盧翊銘攝）

一間影廳改造成「小紅館」 冀成為《中年好聲音》參賽者舞台

除了粵劇電影外，新光黃埔將主力播放中西方電影，其中一間影廳將率先「試水溫」改造成「小紅館」表演場地，隨後陸續擴展至第二間。李居明期望能成為《中年好聲音》參賽者的舞台，提供便宜的場地費用，讓他們舉辦小型音樂會累積經驗。「如果你話等紅館，真係等十年都未到佢啦，而且真係未必排到期。」

新光黃埔將在6月中正式開幕。（盧翊銘攝）

計劃培育新一代棟篤笑人才

此外，李居明透露計劃運用新光黃埔的場地，培育新一代棟篤笑人才，又正自掏腰包籌備基金，宣傳新晉導演的電影，例如在報紙上刊登宣傳廣告等。