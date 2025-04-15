新光戲院｜新光黃埔6月中開幕　 部份影廳變「小紅館」可辦音樂會

屹立北角52年的「粵劇殿堂」新光戲院，自3月3日因不獲業主續租而光榮結業，負責管理新光戲院的李居明今日（15日）與和記地產集團舉行簽約儀式，租賃黃埔天地近5萬呎電影院院用地，將於6月中正式開幕，部份影廳將改造成「小紅館」表演場地。



負責管理新光戲院的李居明今日（15日）與和記地產集團舉行簽約儀式。（歐陽德浩攝）

新光戲院．新光黃埔｜李居明設施方便、風水極佳：零樓梯

新光黃埔將於6月中正式開幕，共有4間戲院，各有300個座位，即合共1,200個。負責管理新光戲院的李居明表示。看好黃埔區人傑地靈，認為風水極佳，為九運具發展潛力的文化地標，因此決定將新光文化精神在該區延續。

李居明指，黃埔天地的飲食選擇多元化，交通四通八達，與港鐵黃埔站零距離，加上充裕的泊車位，配套非常完善。「你如果行上新光三樓成80幾級樓梯，呢度由地鐵上去係零樓梯！」

新光戲院．新光黃埔｜大堂設新光紀念博物展示區

李居明透露，日後將在新光黃埔的大堂，設置新光紀念博物展示區，讓觀眾入場前參觀。另外部份影廳將改造成「小紅館」表演場地，將提供予歌手辦小型音樂會，或劇團等表演團，讓觀眾能近距離欣賞演出。

和記地產集團有限公司副董事總經理徐建東認為，電影院並不只有播放電影的用途，期望日後可吸引巨星到新光黃埔演出。他又透露，考慮為觀眾提供泊車或餐飲優惠。

負責管理新光戲院的李居明今日（15日）與和記地產集團舉行簽約儀式。（歐陽德浩攝）

新光戲院．新光黃埔｜《粵劇特朗普3.0》「澤肥斯基」將亮相

此外，李居明公布《粵劇特朗普3.0》將於6月5日至8日，在西九文化戲曲中心上演，即日預售。劇中將加入美國總統特朗普及烏克蘭總統澤連斯基的內容，李居明指當角色新造型完成後，將會開記者會公開「澤肥斯基」新形象。

李居明及其團隊早前於4月3日宣布將租下嘉禾黃埔現址，改名「新光黃埔」，將會活化戲院及改建成更合適表演的場地，開業日期有待公布。

▼北角新光戲院▼

