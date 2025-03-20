日本地震｜料報團量大減　縱橫遊出新招　暑假團2成人可免費攜1童

日本自今年起不斷傳出可能爆發大地震的消息。縱橫遊上周曾公布，受到日本地震及海嘯等預言影響，今年復活節假期的報名團數只有去年的一半，為增強顧客的信心，更特地推出日本地震額外保障，即購買縱橫遊提供的保障後，一旦日本爆發5級或以上的地震，可獲全額退款。

為了吸引旅客報日本團，縱橫遊常務董事袁振寧今日（20日）向《香港01》透露即將再出新招，今年4月15日前報名任何暑假期間出發的日本團，每兩名成人可免費攜同一名12歲以下小童（不佔床位），每團限最多15個名額。



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天文台早前稱無法預測地震 不會建議市民去或不去日本

日本自今年起正蒙上爆發地震的陰霾，當地有媒體引述專家最新研究報告指，北海道東南部外海的千島海溝，已累積足以發生黎克特制9級地震的能量，呼籲外界為可能出現的地震和海嘯，做好防範和災害應變措施。

天文台繼早前發布一篇名為《日本南海海槽的地震風險及其對香港的潛在影響》的文章後，台長陳栢緯昨日(18日)在記者會中指出，日本確實有機會爆發地震，南海海槽每300至600年發生一次規模達8級以上的地震，只能密切關注當地地氣象部門的最新資訊。

天文台台長陳栢緯曾表示，不建議市民為迴避風險而選擇放棄到日本旅遊。「我哋唔會話建議市民去唔去邊度，因為實際上地震冇辦法可以預測得到。」

暑假期間每兩名成人可免費攜同小童 每團限最多15名

縱橫遊常務董事袁振寧今日向《香港01》表示，在今年4月15日前報名任何暑假期間出發的日本團，每兩名成人可免費攜帶一名12歲以下小童（不佔床位），不過稅項及其他附加費除外。優惠名額有限，先到先得，每團限最多15個名額。

袁振寧透露，去年每個月約有100至120團出發前往日本。換言之，若今年暑假出團量與去年相近，縱橫遊在長達約兩個月的暑假，推算可提供最多約3,000個至3,600個小童免費名額。

復活節假日本團只有去年一半 推日本地震額外保障吸客

袁振寧上周接受《香港01》訪問曾表示，最近有關地震、海嘯及火山爆發的預言，已確實影響市民的報團意欲，今年復活節假期的報名團數只有去年的一半，即大約每日5團出發，部份顧客轉往歐洲及杜拜旅遊。至於下半年的情況，則視乎市場反應再作調節。

為挽回顧客的信心，袁振寧在上周五（16日）公布推出日本地震額外保障，凡購買縱橫遊提供的旅遊保險，當遇到5級或以上地震，同時行程位於避難區域內，出發當日或7日內出發的顧客都可選擇全數退款，不扣除任何手續費。