醫療券北上睇牙　當局稱給長者多個選擇　牙醫學會憂偏離政策原意

港府昨（19日）公布將7間位於粵港澳大灣區的醫療機構，納入「長者醫療券大灣區試點計劃」。醫務衞生局副秘書長李力綱今（20日）表示，香港牙醫是高質素及質量，故相信香港病人首選仍會選擇在港就診，但同意鄰近港深口岸的牙醫或感受到壓力，相信相關牙醫或會提升服務質素或降低收費等。



香港牙醫學會會長陳超余則批評，方便居港長者北上選擇服務，與醫療券原意是方便內地居住長者略有偏差，擔心新政策向港人給予錯誤訊息「北上（看牙）是更好選擇」。



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港府早前公布擴大醫療券在大灣區使用，當中包括涵蓋兩間牙科機構，選址均為位近深圳與本港口岸，更方便居港長者選擇相關服務，惹來本港牙醫業界熱議。

醫務衞生局副秘書長李力綱今在港台節目《千禧年代》表示，香港牙醫或醫科專業人員都是高質素及質量，故相信香港病人如在港已有牙醫跟進，首選仍會選擇在港就診。

至於有牙醫指新政策或會增加競爭。他則指，要留給市場決定，因始終病人的選擇。不過他承認，鄰近港深口岸的牙醫或感受到的壓力，但相信相關牙醫看到市場的變化，在營運上都會有改變，如提升服務質素或降低收費等。

（資料圖片）

牙醫學會：歡迎公平競爭

香港牙醫學會會長陳超余則在同一節目指，香港牙醫歡迎公平競爭，惟香港長者可以使用醫療券北上大灣區看牙，與其原意方便內地居住的長者略有偏差。

他續指，醫療券本來就是公帑，加上現時香港經濟復甦已緩慢，「公帑用喺本地經濟，幾時都係好過抽離咗用喺國內嘅消費。」他擔心或鼓吹了一種氣氛，給錯誤訊息予港人「北上（看牙）是更好選擇」。

他亦指，自通關後已有不少人北上看牙，生意額下跌了兩三成，但相信長遠而言對牙醫業界不會有很大影響。對於有聲音指措施有助舒緩牙醫人手不足，他就認為，在私營市場上看不到有人力短缺，雖然有人指預約不到牙醫，但亦有不少牙醫較少人預約看牙，認為只是分配問題。至於成本有沒有下調空間，他則表示，香港的成本較高，因為監管條例較為嚴謹，而設備都要合符規例。