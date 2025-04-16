關稅戰｜郵政停收寄美國貨品平郵郵件　有人將雜誌改列文件闖關

香港郵政今日（16日）宣布即日暫停寄往美國內載貨品的平郵服務，空郵包裹亦會於本月27日停收，至於信件和文件則不受影響。



有港人以往經平郵為公司寄雜誌到美國，中環郵政總局職員今日建議改列「文件」，嘗試寄出4箱A4紙盒的雜誌，但不保證美國海關會接收，有機會彈回頭。寄件人稱「無辦法，因為真係要用，咁唯有寄咗先」。有居港美國人則對停收載貨包裹表示失望，日後會拜託來港的朋友，協助把禮物帶回當地。



在中環郵政總局，寄件櫃台前擺放了關於停收美國包裹的告示。（吳綽詩攝）

香港郵政今日（16日）宣布，即日起暫停寄往美國內載貨品的平郵服務，空郵包裹亦會於本月27日停收。（吳綽詩攝）

郵局擺放告示指停收載貨的郵件

在中環郵政總局，寄件櫃台前擺放告示，指由於海運時間較長，即日起暫停接收寄往美國內載貨品的平郵郵件，而空郵包裹亦會於本月27日停收。至於其他只是內載文件而沒有貨品的郵件則不受影響。

港人寄雜誌改列「文件」闖關

港人徐先生今日到郵政總局替公司寄雜誌到美國，合共有4個A4紙箱，他平時每月寄一次雜誌到美國，均使用平郵方式。他引述郵局職員表示會嘗試將包裹改列「文件」寄出，但不保證成功，如果美國不接納便有機會彈回，郵費不會退還。

徐先生明白有風險，「無辦法，因為真係要用，咁唯有寄咗先」，又估計運費較以往貴，「但我哋都唔理啦，照俾咗先」。若最終無法寄件，公司將考慮改寄電子版，但徐先生認為對客人不方便。

居港34年美國人Jeanne表示，剛剛才得悉將不能寄包裹至美國，對此感到失望。（吳綽詩攝）

居港美國人：將拜託朋友帶禮物回國

居港34年美國人Jeanne表示，剛剛才得悉不能寄載有貨品的包裹至美國，感到失望。她平均每年寄3至4次包裹給在美國的家人，例如小食等。她說暫時未有計劃何時再寄包裹，若日後有需要會考慮拜託訪港的朋友，幫忙把禮物送回美國。