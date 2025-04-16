6年108致命工業意外 揭有工程無安全網 事故後方首次安全審核
近年工業意外頻頻發生，申訴專員公署今日（16日）公布一項有關職安健調查結果，指2018年至2023年期間共發生108宗致命工業意外，為意外宗數最多的行業。
有工程被揭發，其鋼筋結構沒有安全帶、獨立救生繩等保護裝置，以及在未經查核是否安全情況下安排工人施工。該鋼筋結構於工程期間倒塌，最終造成一死六傷。該承建商更被揭發在事故後才首次進行安全審核。其總承建商及兩間分判商被空違反《建築地盤規例》等法例，被罰款18.1萬至8萬。
無安全帶等保護裝置 釀1死6傷
申訴專員公署調查十多宗工業致命意外，其中有工務工程因安全審核及安全設備不足，導致一死六傷。該個案發生於2020年7月，在九龍灣一建築地盤，多名工人進行鋼筋結構有關的工程。 該鋼筋結構上層忽然倒塌，導致1名工人死亡；另有6名工人因此受傷，其中一人更遭受骨折等重傷。
勞工處調查發現，該鋼筋結構頂層邊緣沒有足夠屏障、欄杆及安全網，亦沒有安全帶、獨立救生繩等防墜裝置。此外，事發時該鋼筋結構仍在建造中，未經查核是否安全。
調查又發現，涉案的兩間次承建商沒有每六個月進行至少1次的安全審核，僅在事故後才首次審核，其中一間次承建商更在事故前一直沒有設立安全委員會。
勞工處向總承建商和兩次承建商提出檢控，最終總承建商被罰款18.1萬元，其餘兩間次承建商被判罰8萬元及8.5萬元。
合資格人士簽表確認已檢驗金屬纜 惟稱不知工地會如何使用
公署亦發現，2019年銅鑼灣一個裝修維修工程，有裝修工人從距離地面約5米的天台木模板邊緣墜下死亡。經調查後發現，該工程的天台木模板邊緣並無設置護欄，邊緣下亦無安全網，僅僅有一條尼龍繩。
死者雖然獲提供安全帶，但由於金屬纜上綁著一些繩結，令安全帶無法通過，工人必須解開安全帶避過繩結，才能前行。
公署發現，該工程的合資格檢驗員雖已簽署指定表格，確認已檢驗金屬纜，但只是在五金舖檢驗，該檢驗員稱並不知道工地現場會如何使用該金屬纜。
勞工處檢控其總承建商和次承建商，兩者分別被判罰款24.5萬元和21萬元。
申訴專員公署呼籲勞工處就各種高風險作業制訂「檢查清單」範本，要求檢查者備存檢查記錄，並引入抽查制度等，又呼籲處方建立電子平台供承建商上載檢查記錄，以便監察。