6年108致命工業意外　揭有工程無安全網　事故後方首次安全審核

近年工業意外頻頻發生，申訴專員公署今日（16日）公布一項有關職安健調查結果，指2018年至2023年期間共發生108宗致命工業意外，為意外宗數最多的行業。



有工程被揭發，其鋼筋結構沒有安全帶、獨立救生繩等保護裝置，以及在未經查核是否安全情況下安排工人施工。該鋼筋結構於工程期間倒塌，最終造成一死六傷。該承建商更被揭發在事故後才首次進行安全審核。其總承建商及兩間分判商被空違反《建築地盤規例》等法例，被罰款18.1萬至8萬。



申訴專員陳積志今日公布就政府對建造業職業安全及健康的監管的主動調查行動結果。（政府新聞處圖片)

申訴專員公署今日公布就政府對建造業職業安全及健康的監管的主動調查行動結果。（政府新聞處圖片)

申訴專員公署今日公布就政府對建造業職業安全及健康的監管的主動調查行動結果。（政府新聞處圖片)

無安全帶等保護裝置 釀1死6傷

申訴專員公署調查十多宗工業致命意外，其中有工務工程因安全審核及安全設備不足，導致一死六傷。該個案發生於2020年7月，在九龍灣一建築地盤，多名工人進行鋼筋結構有關的工程。 該鋼筋結構上層忽然倒塌，導致1名工人死亡；另有6名工人因此受傷，其中一人更遭受骨折等重傷。

2020年7月，該九龍灣地盤發生致命工業意外，導致一死六傷。（資料圖片）

勞工處調查發現，該鋼筋結構頂層邊緣沒有足夠屏障、欄杆及安全網，亦沒有安全帶、獨立救生繩等防墜裝置。此外，事發時該鋼筋結構仍在建造中，未經查核是否安全。

調查又發現，涉案的兩間次承建商沒有每六個月進行至少1次的安全審核，僅在事故後才首次審核，其中一間次承建商更在事故前一直沒有設立安全委員會。

勞工處向總承建商和兩次承建商提出檢控，最終總承建商被罰款18.1萬元，其餘兩間次承建商被判罰8萬元及8.5萬元。

2020年7月，該九龍灣地盤發生致命工業意外，導致一死六傷。（資料圖片）

合資格人士簽表確認已檢驗金屬纜 惟稱不知工地會如何使用

公署亦發現，2019年銅鑼灣一個裝修維修工程，有裝修工人從距離地面約5米的天台木模板邊緣墜下死亡。經調查後發現，該工程的天台木模板邊緣並無設置護欄，邊緣下亦無安全網，僅僅有一條尼龍繩。

死者雖然獲提供安全帶，但由於金屬纜上綁著一些繩結，令安全帶無法通過，工人必須解開安全帶避過繩結，才能前行。

公署發現，該工程的合資格檢驗員雖已簽署指定表格，確認已檢驗金屬纜，但只是在五金舖檢驗，該檢驗員稱並不知道工地現場會如何使用該金屬纜。

2019年銅鑼灣一個裝修維修工程，有裝修工人從距離地面約5米的天台木模板邊緣墜下導致逝世。（資料圖片）

勞工處檢控其總承建商和次承建商，兩者分別被判罰款24.5萬元和21萬元。

申訴專員公署呼籲勞工處就各種高風險作業制訂「檢查清單」範本，要求檢查者備存檢查記錄，並引入抽查制度等，又呼籲處方建立電子平台供承建商上載檢查記錄，以便監察。

申訴專員公署今日公布就政府對建造業職業安全及健康的監管的主動調查行動結果。（政府新聞處圖片)