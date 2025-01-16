工業意外頻生　陳婉嫻：絕對要對政府當頭棒喝　不能推一推郁一郁

啟德新急症醫院及藍田連德道兩日內先後發生嚴重工業意外，共14人受傷。工聯會元老、會務顧問陳婉嫻今日（16日）在報章撰文指，絕對要對政府當頭棒喝，不能再像以往「推一推、郁一郁」，稱如減低工業意外有設關鍵績效指標（KPI），很明顯嚴重不達標、絕不合格。對於勞福局將召開「武林大會」研究改善施工流程，陳婉嫻反問：「誰會出席？勞工處？地產商？工會？會邀請死者家屬來嗎？」



啟德新急症醫院地盤發生嚴重工業意外。（翁鈺輝攝）

工業意外頻生 陳婉嫻：絕對要對政府當頭棒喝

啟德發展區啟德新急症醫院地盤周一（13日）發生塌棚工業意外，導致11人受傷，其中一名61歲女傷者仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆。翌日（14日）藍田連德道近康華苑一處斜坡鞏固工程發生工業意外，一架挖泥車疑失平衡由斜坡上滾下，壓中食環署外判垃圾車的車頭。兩車司機獲救，垃圾車乘客被夾困在車中3小時。

陳婉嫻

陳婉嫻表示，很多政府事宜可以以勸導、提供意見的口吻來溫提，但涉及勞工性命、涉及一個基層家庭一生的事，就絕對要當頭棒喝，不能再像以往「推一推、郁一郁」。

孫玉菡（鄭子峰攝）

質疑孫玉菡所提「武林大會」會否邀請意外死者家屬

她表示，意外發生後沒有勞工處高官出來譴責事件，事後孫玉菡指擬召集業界「武林大會」，研究改善施工流程減低意外。她反問「武林大會」誰會出席，是勞工處、地產商、工會？質疑局方會邀請工業意外死者的家屬？