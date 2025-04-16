屋宇署誤解勞工處主動提供工業意外個案　10年只罰一承建商拖6年

近年工業意外頻生，勞工處與屋宇署訂立轉介機制，前者每月向屋宇署提供違反職安建被定罪的承建商名單。如有承建商在同一時期内多次違反工程安全規例，或曾導致工業致命意外發生而被定罪，屋宇署會根據《建築物條例》對其進行紀律處分。



不過申訴專員公署調查發現，屋宇署過往一直誤以為勞工處會主動提供個案詳情，沒有主動了解涉事承建商有否造成致命意外，在2011至2021年期間，僅對1間名單中的承建商處分，並歷時6年，形容情況絕對不理想。



陳積志批屋宇署效率低。（資料圖片）

屋宇署應按兩個準則作處分

2002年起，勞工處每月向屋宇署提供因違反職安健法例被定罪的承建商名單，屋宇署則根據兩個準則進行處分，包括在同一時期内多次違反工程安全規例，及曾導致致命工業意外發生而被定罪。

屋宇署「遺漏」導致致命工業意外被定罪準則而沒主動跟進

申訴專員公署2022年9月展開有關職安健的主動調查，今日（16日）公布結果時指，屋宇署在2011年至2021年期間，一直僅跟進第一個準則，遺漏第二個準則。屋宇署解釋指，過往一直誤以為勞工處會主動提供每宗個案的詳情讓屋宇署分析，因此沒有主動跟進涉事承建商有否造成工業意外。在2011至2021年，屋宇署只向1間名單中的承建商作出1次處分，申訴專員陳積志批情況「絕對唔理想」。

屋宇署在2011至2021年，只向1間名單中的承建商作出1次處分。

2009年造成致命事故 2015年才完成處分 申訴公署：效率低下

他又指，該被處分的承建商，在2009年造成致命事故，惟當局在2015年才完成處分，歷時6年。公署認為過程有多處延誤，例如屋宇署在收到勞工處轉介之後一年才完成個案分析，並要求勞工處提供詳細資料，再於1年後才徵詢法律意見，陳批其效率低下。但陳指，獲悉當局在完成報告前，已經實施時間指標，正在盡力跟進過去個案，並會在徵詢法律意見後，轉介給承建商紀律委員會跟進。